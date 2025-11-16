محمد بن راشد يعلن عن النسخة "الأكبر" لمعرض دبي للطيران

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض دبي للطيران، الذي يبدأ غداً بأنه "أحد أكبر معارض الطيران في العالم"، متوقعًا مشاركة 115 دولة، و490 وفدًا مدنيًا وعسكريًا، وحضور 150 ألف زائر،
ورحب سموه بالوفود القادمة إلى الإمارة لزيارة هذا الحدث الضخم.
وقال سموه إن المعرض سيستعرض أحدث التقنيات العالمية في مجال الطيران والمطارات، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر ومعرض لتقنيات الفضاء.
وأضاف سموه أن هذه النسخة ستكون الأكبر حتى الآن، وعبر عن فخره بمعرض دبي للطيران.
واختتم سموه قائلًا: "نحن فخورون بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مركز ومنصة دولية رئيسية في عالم الطيران".
يبدأ الحدث يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر تحت شعار "المستقبل يبدأ هنا".