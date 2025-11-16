محمد بن راشد يعلن عن النسخة "الأكبر" لمعرض دبي للطيران

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض دبي للطيران، الذي يبدأ غداً بأنه "أحد أكبر معارض الطيران في العالم"، متوقعًا مشاركة 115 دولة، و490 وفدًا مدنيًا وعسكريًا، وحضور 150 ألف زائر،