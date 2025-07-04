محمد بن راشد يُعلن توزيع مليار وجبة ويُبشّر بـ 260 مليون أخرى

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن استكمال حملة "مليار وجبة" بنجاح، والتي أطلقها قبل ثلاث سنوات بهدف توفير المساعدات الغذائية للمجتمعات الضعيفة في 50 دولة.
وقال سموه إنه سيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية في العام المقبل. وكتب في منشور على منصة X باللغة العربية: "لقد أنشأنا أيضاً أوقافاً عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين حول العالم في السنوات المقبلة."
تعتبر حملة "مليار وجبة" إضافة إلى سلسلة حملات المساعدات الغذائية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدار السنوات الماضية، بدءاً من حملة 10 ملايين وجبة، ثم 100 مليون وجبة، وصولاً إلى حملة مليار وجبة في رمضان 2022.
في عام 2022، قدمت الحملة مساعدة ضرورية للأفراد والعائلات النازحة والمجتمعات المتضررة من الأزمات في 13 دولة، بما في ذلك الأردن، الهند، باكستان، لبنان، قيرغيزستان، أنغولا، وأوغندا.
من خلال نظام بيئي متكامل لتوريد الغذاء، تهدف حملة "مليار وجبة" إلى تقديم مساعدات غذائية مستدامة للسكان المحرومين في جميع أنحاء العالم، كجزء من مساهمات الإمارات في الجهود العالمية.
تستجيب حملة "مليار وجبة" للحاجة العالمية لتوفير المساعدة الإنسانية المستمرة للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم، دعماً للجهود المبذولة لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يهدف إلى إنهاء الجوع بحلول عام 2030