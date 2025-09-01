"محمد بن راشد" يعلن تعيين أحمد الصايغ وزيراً للصحة في الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "حفظه الله"، تعيين أحمد الصايغ وزيراً جديداً للصحة في الإمارات.
وجاء القرار بعد موافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "الإخوة والأخوات .. بعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله - نعلن اليوم عن تعيين الأخ أحمد الصايغ وزيراً للصحة في دولة الإمارات.. شاكرين خدمة الأخ القدير عبدالرحمن العويس في وزارة الصحة خلال السنوات الماضية والتي شهدت تغييرات مستمرة لتطوير المنظومة الصحية الاتحادية".
وتابع سموه قائلا: "وسيستمر الأخ عبدالرحمن العويس معنا في حكومة الإمارات وزير دولة لشؤون المجلس الوطني".
شغل الصايغ منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية منذ سبتمبر 2018. وقاد ملف الشؤون الاقتصادية والتجارية بالوزارة، مع التركيز على استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
إلى جانب ذلك، أدار العلاقات الثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الآسيوية وأعضاء رابطة الدول المستقلة.
ولا تقتصر قدرات الصايغ على الأدوار الوزارية؛ فهو أيضًا عضو في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، وعضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني.
كما شغل سابقًا العديد من المناصب القيادية الرئيسية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)، ومناصب في شركات أخرى.
حصل الصايغ على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية لويس وكلارك في الولايات المتحدة.