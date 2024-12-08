الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن إنشاء وزارة جديدة لشؤون الأسرة
نائب رئيس الدولة: الأسرة أولوية وطنية وركيزة التقدم وضمانة لمستقبل الوطن
أعلن صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، عن إنشاء وزارة جديدة لشؤون الأسرة في الإمارات.
وقال إنه تم تسمية سناء سهيل وزيرة للحقيبة الجديدة، مضيفا: "الأسرة أولوية وطنية وركيزة التقدم وضمانة لمستقبل الوطن".
وعملت سهيل في مجالات الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي خلال سنوات خدمتها الحكومية.