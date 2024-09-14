الإمارات
محمد بن راشد يعزي في وفاة شما بنت علي السبوسي
أعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة
قدم صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، واجب العزاء في وفاة المرحومة شما بنت علي بن سلطان السبوسي، زوجة أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري.
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
كما قدم رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، خليفة بن طحنون بن محمد، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شما بنت علي السبوسي، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين.