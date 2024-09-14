محمد بن راشد يعزي في وفاة شما بنت علي السبوسي

كما قدم رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، خليفة بن طحنون بن محمد، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شما بنت علي السبوسي، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين.