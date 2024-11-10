محمد بن راشد يعتمد خطة خمسية لتطوير الطرق الداخلية بـ3.7 مليار درهم
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة خمسية للطرق الداخلية بطول 634 كيلومتراً وبتكلفة 3.7 مليار درهم.
وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن الخطة تتضمن 21 مشروعاً موزعة على 12 منطقة سكنية وتجارية وصناعية.
مواقع المشروع
وبحسب سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، فإن المواقع هي كما يلي:
في عام 2025 سيتم إنشاء طرق داخلية في منطقتي ند الشبا الثالثة والعمردي، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 482 وحدة سكنية، كما سيتم إنشاء طرق داخلية إضافية في منطقة حتا، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 100 وحدة سكنية.
وتخطط هيئة الطرق والمواصلات في عام 2026 لتنفيذ طرق داخلية بطول 92 كيلومتراً في ند حصة والعوير الأولى.
وفي عام 2027، سيتم تطوير طرق بطول 45 كيلومتراً في العذبة والمشرف وحتا، إلى جانب طرق بطول أكثر من 14 كيلومتراً في ورسان الثالثة (المنطقة الصناعية).
وفي عام 2028، سيتم إنشاء أحد أطول مشاريع الطرق الداخلية، والذي يمتد على مسافة 284 كيلومتراً، عبر ثلاث مناطق: العوير 1، ووادي العمردي، وهند 3. ويشمل ذلك طرقاً بطول 221 كيلومتراً في العوير 1، وطرقاً بطول 22 كيلومتراً في وادي العمردي، و41 كيلومتراً في هند 3.
ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المشروع في عام 2029، حيث سيتم إنشاء طرق داخلية بطول 200 كيلومتر في هند 4 واليلايس 5، منها 39 كيلومتراً في هند 4 و161 كيلومتراً في اليلايس 5.