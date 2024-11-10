محمد بن راشد يعتمد خطة خمسية لتطوير الطرق الداخلية بـ3.7 مليار درهم

في عام 2025 سيتم إنشاء طرق داخلية في منطقتي ند الشبا الثالثة والعمردي، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 482 وحدة سكنية، كما سيتم إنشاء طرق داخلية إضافية في منطقة حتا، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 100 وحدة سكنية.

وتخطط هيئة الطرق والمواصلات في عام 2026 لتنفيذ طرق داخلية بطول 92 كيلومتراً في ند حصة والعوير الأولى.

وفي عام 2027، سيتم تطوير طرق بطول 45 كيلومتراً في العذبة والمشرف وحتا، إلى جانب طرق بطول أكثر من 14 كيلومتراً في ورسان الثالثة (المنطقة الصناعية).

وفي عام 2028، سيتم إنشاء أحد أطول مشاريع الطرق الداخلية، والذي يمتد على مسافة 284 كيلومتراً، عبر ثلاث مناطق: العوير 1، ووادي العمردي، وهند 3. ويشمل ذلك طرقاً بطول 221 كيلومتراً في العوير 1، وطرقاً بطول 22 كيلومتراً في وادي العمردي، و41 كيلومتراً في هند 3.