محمد بن راشد يعتمد تخصيص 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تخصيص 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار درهم.
تمتد هذه الأراضي على مساحة تتجاوز 71 مليون قدم مربعة في مناطق "العياص"، و"مدينة لطيفة"، و"مشرف"، وذلك ضمن مجتمعات عمرانية حديثة ورائدة.
وقال سموه: "إن توفير السكن الملائم لكل أسرة مواطنة يمثل أولوية راسخة في مسيرة دبي التنموية، وركيزة أساسية في مشاريع التطوير الحضري لبناء مجتمعات سكنية متكاملة وحيوية".
سيتم تخصيص الأراضي السكنية عبر منصة "إماراتي" ضمن تطبيق "دبي الآن" خلال الأسبوع المقبل.
منطقة العياص: 2,540 قطعة أرض سكنية، تغطي مساحة 39 مليون قدم مربعة.
مدينة لطيفة: 1,761 قطعة أرض سكنية، تغطي مساحة 28 مليون قدم مربعة.
منطقة مشرف: 330 قطعة أرض سكنية، تغطي مساحة 4 ملايين قدم مربعة.
البنية التحتية: توفير بنية تحتية شاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني في كل منطقة، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.
جودة الحياة: توفير مرافق مجتمعية وترفيهية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، لتعزيز جودة الحياة ورفاهية المواطنين.