محمد بن راشد يعتمد إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية لدعم الشباب

تم الإعلان عن هذه المبادرات في الرابع من يناير، وهو اليوم الذي يوافق أيضًا يوم تولي الشيخ محمد مقاليد الحكم في دبي. وفي هذا العام، كرّس الشيخ محمد هذا اليوم لزوجته، باعتبارها "أجمل شيء" في حياته، و"أعظم داعم له"، و"روح دبي".