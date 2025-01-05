محمد بن راشد يعتمد إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية لدعم الشباب
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، مشروعاً سكنياً يضم أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 5.4 مليار درهم.
وتدعم هذه المبادرة برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلق في الرابع من يناير، ويهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتحسين نوعية الحياة وتشجيع التوازن بين العمل والحياة من خلال تدابير الدعم المالي والاجتماعي والتعليمي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال إعلانه اعتماد المشروع: "هدفنا تشجيع الشباب على الزواج، وتوفير السكن اللائق للأسر، وتحسين نوعية الحياة لشبابنا في بداية حياتهم".
وسيتم تخصيص الأولوية في هذه المشاريع السكنية للمشاركين في مبادرة «أعراس دبي»، التي تسعى إلى دعم الشباب الإماراتيين في تأسيس الأسر من خلال تخفيف التحديات المالية واللوجستية المرتبطة بالزواج.
وتابع سموه : "هند بنت مكتوم وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأنا سنواصل دعم كل ما يساهم في رخاء واستقرار وراحة مواطنينا".
ويقدم برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي كشفت عنه حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للأزواج العاملين في مكاتب حكومة دبي، وخيار العمل عن بعد أيام الجمعة للأمهات خلال السنة الأولى بعد إجازة الأمومة.
وقالت سمو الشيخة هند في بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "إن الأسر القوية ضرورية لخلق مستقبل أفضل. ونحن ملتزمون بتحقيق تطلعات كل أسرة إماراتية في دبي، وضمان سعادتها واستقرارها الدائمين مع تمكينها من رعاية الأجيال القادمة القادرة على صياغة مستقبل أكثر إشراقاً".
كما يخفض البرنامج القسط الشهري لقروض الإسكان إلى 3333 درهماً كحد أدنى للمستفيدين من برنامج زفاف دبي، بشرط ألا يتجاوز دخلهم الشهري 30 ألف درهم.
تم الإعلان عن هذه المبادرات في الرابع من يناير، وهو اليوم الذي يوافق أيضًا يوم تولي الشيخ محمد مقاليد الحكم في دبي. وفي هذا العام، كرّس الشيخ محمد هذا اليوم لزوجته، باعتبارها "أجمل شيء" في حياته، و"أعظم داعم له"، و"روح دبي".