"محمد بن راشد" يطلق مشروعا وقفيا بقيمة 4.7 مليار درهم لدعم التعليم والصحة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مشروع وقفي بقيمة 4.7 مليار درهم تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد الإنسانية العالمية».
وقال سموه في منشور له على منصة X: “ إنه وقف خيري إنساني دائم بإذن الله تذهب عوائده لدعم مشاريع الصحة والتعليم حول العالم .
سيضم الحي الوقفي مستشفى يستوعب 90 ألف مراجع سنوياً، وجامعة طبية ومدارس تضم أكثر من 5000 طالب، ومباني سكنية تضم 2000 وحدة سكنية، وبوليفارد ومحال تجارية وقفية وغيرها .
وأضاف سموه: " شكرنا لجميع الواقفين والداعمين والمساهمين وعلى رأسهم شركة عزيزي للتطوير وغيرهم، وتقديرنا لجميع من يسعى في الخير، ويعمل على استدامة الخير، في دولة الخير والعطاء .