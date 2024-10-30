محمد بن راشد يطلق مشروعاً تعليمياً لـ40 ألف طالب لبناني

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، بإطلاق برامج تعليمية في لبنان، في إطار حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لدعم الشعب اللبناني الشقيق خلال الأزمة التي يمر بها.

ويهدف مشروع استمرارية التعليم في لبنان (2024-2025) إلى مساعدة 40 ألف طالب لبناني.

وسيعتمد هذا البرنامج على منصات رقمية مُتكاملة لتوفير البرامج التعليمية للطلاب والأدوات الأساسية وتزويد المعلمين بالتدريب والأدوات اللازمة للعملية التعليمية.

ويُجسّد هذا الدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية التعليم، ودوره الجوهري في نهوض المُجتمعات، وتحقيق التنمية المُستدامة، والتقدم على المدى الطويل.