"محمد بن راشد" يطلق كتابه الجديد "علمتني الحياة"

هذا ليس أول كتاب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. فقد ألّف سابقًا العديد من الأعمال التي تستعرض رؤيته وتجاربه، منها "رؤيتي: تحديات في سباق التميز"، الذي يُحدد منهجه في القيادة وبناء الأمة، و"ومضات من فكر"، وهو مجموعة رؤى حول الحوكمة ومستقبل العالم العربي، و"قصتي: 50 قصة من 50 عامًا"، وهو مذكرات تُخلّد ذكرى خمسة عقود في الخدمة العامة. ويواصل كتابه الجديد، "علمتني الحياة" ، هذا النهج، مُركزًا على الدروس الشخصية والمبادئ والتجارب الإنسانية.