"محمد بن راشد" يطلق كتابه الجديد "علمتني الحياة"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجزء الأول من كتابه الجديد "علمتني الحياة" كمرجع معرفي وفكري للأجيال الحالية والقادمة، وأكد سموه أنه وضع خلاصة تجاربه التي امتدت قرابة 60 عاماً من سياسة الناس وسياسة الحكم وسياسة الحياة في الكتاب.
ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإخوة والأخوات: خلال بضعة أعوام سأكمل 60 عاماً في العمل العام .. 60 عاماً من سياسة الناس .. وسياسة الحكم .. وسياسة الحياة، 60 عاماً مرت سريعة بتحدياتها .. وإنجازاتها .. وأزماتها .. وأفراحها وأحزانها.. ومفاجآتها..
وضعت خلاصة تجاربي في كتاب "علمتني الحياة " .. أردت هذا الكتاب بسيطاً في كلماته .. صريحاً في عباراته .. حقيقياً في معانيه .. حتى يصل من القلب للقلب .
وأضاف سموه حاولت التركيز في هذا الكتاب على التجربة الإنسانية .. حاولت فهم التجارب التي مررت بها .. حاولت التركيز على الأفكار .. والمفاهيم والمبادىء .. وليس على المشروعات والمنجزات .. لأن الأفكار أدوم .. والمفاهيم أشمل.. والمبادىء أعظم
اليوم أكتب هذه الكلمات لنفسي أولاً .. ولأبنائي ولشعبي ثانياً .. ولجميع من يريد أن يتعلم ولو كلمة أو عبارة أو سطر من حياتي أسأل الله أن ينفع بكلماتي .. وتجاربي .. وحياتي البلاد والعباد .
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس في 21 يونيو الماضي ضمن استعراضه لمقتطفات من الفصل التاسع من كتابه الجديد "علّمتني الحياة"،"رحم الله أبي ".. كلما تفكرت في حنكة أبي وحكمته … وحياته وسيرته .. أدركت كم تعلمت منه .. وكيف تأثرت بشخصيّته .. تعلمت من أبي بساطة العيش .. وضبط النفس .. وأن لا أنشغل بالتفاهات ..ولا أصدق ضعاف العقول والتافهين".
وقال "تعلمت منه الإصغاء … ومتى أشتد ومتى ألين .. تعلمت منه الوقار من غير تكلف .. والتسامح تجاه الجهال من الناس .. والتلطف مع الجميع . كان مجرد حضوره يفرض الإجلال على الجميع … كان أبي قليل الغضب والانفعال .. كان حسن النية والطوية .. ولا يحب الخداع .. ولا يجزع أو يهلع من أي أمر بل هو ثابت واثق رصين .. وإذا عبّر عن استحسانه عبّر بقدر .. وبدون محاباة".
هذا ليس أول كتاب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. فقد ألّف سابقًا العديد من الأعمال التي تستعرض رؤيته وتجاربه، منها "رؤيتي: تحديات في سباق التميز"، الذي يُحدد منهجه في القيادة وبناء الأمة، و"ومضات من فكر"، وهو مجموعة رؤى حول الحوكمة ومستقبل العالم العربي، و"قصتي: 50 قصة من 50 عامًا"، وهو مذكرات تُخلّد ذكرى خمسة عقود في الخدمة العامة. ويواصل كتابه الجديد، "علمتني الحياة" ، هذا النهج، مُركزًا على الدروس الشخصية والمبادئ والتجارب الإنسانية.