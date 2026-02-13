محمد بن راشد يطلق حملة لإنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الجمعة عن إطلاق حملة "حافة الحياة" الرمضانية، والتي تهدف إلى إنقاذ 5 ملايين طفل دون سن الخامسة من خطر الموت بسبب سوء التغذية والجوع.
وقال سموه في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "نستقبل بعد أيام قليلة شهراً كريماً عزيزاً على قلوبنا جميعاً.. وكعادتنا السنوية، نطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات إلى العالم".
وأكد سموه على روح العطاء التي تميز شهر رمضان المبارك، مشدداً على أهمية دعم المحتاجين ومشاركة كرم دولة الإمارات مع المجتمعات حول العالم.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، عانى أكثر من 118 مليون طفل حول العالم من سوء التغذية؛ ومن بينهم، توفي ما يقدر بنحو 2.6 مليون طفل بسبب الجوع.
وشدد حاكم دبي على أنه "ليس من شيمنا ولا من قيمنا أن نسمع عن مثل هذه المأساة الإنسانية التي تحدث أمام أعين العالم ولا نفعل شيئاً حيالها".
وذكر سموه أن هذه الحملة تنطلق الآن بالشراكة مع مجموعة من المنظمات الدولية، بهدف رئيسي هو جمع مليار درهم على الأقل محلياً ودولياً، وذلك من أجل إنقاذ خمسة ملايين طفل "ممن هم على حافة الحياة"، كما كتب الشيخ محمد.
واختتم منشوره بالدعاء أن يحفظ الله دولة الإمارات وشعبها، مؤكداً على روح السخاء قائلاً: "وأن يجمعنا في شهر الخير على خير أعمال البر: 'إطعام الطعام' للفقراء والمساكين".