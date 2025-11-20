محمد بن راشد يطلق برنامجاً لجذب 1000 شركة دولية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس برنامجًا اقتصاديًا لجذب 1000 من أنجح الشركات العالمية في مجال التجارة الدولية إلى الإمارات.

وأعلن سموه يوم الأربعاء عن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال أولي قدره ٣٦.٧ مليار درهم، مع إمكانية الزيادة والمراجعة.

وسيستهدف الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى البلاد من خلال حزم مالية تحفيزية وتحقيق أهداف الإمارات برفعها من ١١٥ مليار درهم سنويًا إلى ٢٤٠ مليار درهم سنويًا في عام ٢٠٣١.

كما كشف سموه عن إطلاق منصة رقمية لربط آلاف الشركات الإماراتية المصدرة بالأسواق الخارجية. وقال سموه في تغريدة على X: "توفر أيضًا فرصًا أكبر لمنتجاتهم وأسواقًا جديدة لصادراتهم، مما يعزز مكانة الدولة كمحور رئيسي على طرق التجارة العالمية".

التجارة الخارجية للإمارات ارتفعت إلى ٥.٢٣ تريليون درهم في عام ٢٠٢٤، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة ٤٩ في المائة من ٣.٥ تريليون درهم (٩٤٩ مليار دولار) في عام ٢٠٢١.

لعبت صادرات الخدمات دورًا كبيرًا في أداء التجارة الإماراتية العام الماضي، حيث بلغت ٦٥٠ مليار درهم، وكانت الخدمات الرقمية وحدها تمثل ١٩١ مليار درهم — أو ٣٠ في المائة من جميع صادرات الخدمات.