محمد بن راشد يُطلق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي "منطقة زعبيل"

اتخذت دبي خطوة أخرى يوم الثلاثاء، 27 يناير، نحو هدفها المتمثل في أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي، "منطقة زعبيل".