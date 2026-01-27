محمد بن راشد يُطلق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي "منطقة زعبيل"

اتخذت دبي خطوة أخرى يوم الثلاثاء، 27 يناير، نحو هدفها المتمثل في أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي، "منطقة زعبيل".
وقال سموه: "اقتصادنا الوطني يمر بتحولات نوعية، توسعاتنا تهدف إلى تحقيق قفزات تنموية كبرى، ومستقبلنا كمركز اقتصادي عالمي يترسخ يوماً بعد يوم".
وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح سموه ما يتضمنه المشروع الضخم الجديد؛ حيث سيضم توسعة لـ "أكاديمية مركز دبي المالي العالمي" لخدمة 50,000 طالب سنوياً، ومركزاً لابتكار الاقتصاد الرقمي يمتد على مساحة مليون قدم مربع، قادراً على استضافة 6,000 شركة و30,000 متخصص في الذكاء الاصطناعي.
وسيشمل المشروع أيضاً مركزاً للفنون والثقافة، ومركزاً للمؤتمرات، وبنية تحتية رقمية عالمية المستوى لدعم الشركات المالية. ستبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 100 مليار درهم، وسوف يستوعب 125,000 مهني عبر مساحة إجمالية مبنية تبلغ 17 مليون قدم مربع.
منذ تأسيسه في عام 2004، تطور مركز دبي المالي العالمي ليصبح نقطة جذب للمؤسسات المالية العالمية، والمبتكرين، وشركات الخدمات المهنية. ويجمع نظامه البيئي بين اليقين القانوني والتنظيمي مع مرونة الأعمال، مدعوماً بثلاث هيئات مستقلة: سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.