الإمارات
محمد بن راشد يطلق الدورة الخامسة من مسابقة صناع الأمل بجائزة مليون درهم
الجائزة تقيّم الأفراد على أساس إسهاماتهم الإنسانية في المجتمع
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، الدورة الخامسة من مسابقة "صناع الأمل" التي تقيّم الأفراد على أساس إسهاماتهم الإنسانية في المجتمع.
وتوجه سموه إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أهلية المشاركين بينما شجع الناس على ترشيح أنفسهم ومن حولهم لموقع "صانع الأمل".
المؤهلات هي كما يلي:
الخبرة العملية : يجب أن يكون الفرد قد عمل سابقًا في أي خدمة إنسانية أو مجتمعية.
المهارات : يجب أن يكون لدى الفرد نظرة إيجابية للحياة.
اللغة : يجب أن يكون الفرد متمكناً من لغة العطاء والقراءة والكتابة.
وبحسب سموه، فإن "أي شخص يرى الخير في نفسه أو في غيره، يمكنه ترشيح نفسه أو غيره من خلال الموقع الإلكتروني http://arabhopemakers.com".