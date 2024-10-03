محمد بن راشد يطلق الدورة الثانية من جائزة العقول العربية العظيمة
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأربعاء 2 أكتوبر، عن فتح باب الترشيحات للدورة الثانية من جائزة العقول العربية العظيمة، وذلك عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال سموه ، إن الجائزة انطلقت قبل عام "للاحتفاء بالإنسان العربي وتقديره في مجتمعه وبين أسرته، وتعزيز ثقته بإمكاناته وقدراته".
وأضاف سموه أن الجوائز "بذرة نزرعها اليوم للمستقبل"، وتسعى إلى تعزيز ثقة الشعوب العربية بدورها في تشكيل المستقبل.
وتشمل فئات جوائز العقول العربية العظيمة الستة الطب والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والأدب والفنون. ويغلق باب الترشيحات للأفراد والمؤسسات في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتكرم الدورة الثانية من مبادرة عقول عربية عظيمة ستة فائزين، حيث سيحصل الفائز في كل فئة على مليون درهم، ما يعني أن البرنامج يقدم جوائز إجمالية تبلغ ستة ملايين درهم. وأطلق حاكم دبي المبادرة المعروفة أيضاً باسم "جائزة نوبل العربية" بميزانية قدرها 100 مليون درهم.
ويعتمد التقييم على معايير شاملة، بما في ذلك الإنجاز نفسه، والنتائج المدعمة بالدليل، والشهادات، وبراءات الاختراع، والمنشورات، والكتب، والأبحاث، والمشاريع، وبعد ذلك هناك جولة تنافسية نهائية قبل تتويج الفائزين في النهاية.
وتضم لجان التحكيم في مسابقة العقول العربية العظيمة وزراء ومسؤولين وخبراء ومختصين من دولة الإمارات والعالم العربي والعالم.
وقال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المشرفة على مبادرة العقول العربية العظيمة: "هدفنا من مبادرة العقول العربية العظيمة هو إعادة إشعال الريادة التي يتمتع بها العالم العربي منذ قرون في مساهمته العلمية للإنسانية".
ودعا القرقاوي المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمعرفية في الوطن العربي، وكذلك الأفراد، إلى ترشيح المتميزين من العرب من أصحاب الإنجازات المتميزة، مشيراً إلى أن مبادرة العقول العربية العظيمة بدأت تعمل كمحفز للهجرة العكسية للموهوبين العرب الراغبين في العودة إلى المنطقة للمساهمة في التنمية والابتكار والإبداع.