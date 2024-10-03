محمد بن راشد يطلق الدورة الثانية من جائزة العقول العربية العظيمة

ويعتمد التقييم على معايير شاملة، بما في ذلك الإنجاز نفسه، والنتائج المدعمة بالدليل، والشهادات، وبراءات الاختراع، والمنشورات، والكتب، والأبحاث، والمشاريع، وبعد ذلك هناك جولة تنافسية نهائية قبل تتويج الفائزين في النهاية.