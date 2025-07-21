محمد بن راشد يطلع على أعمال التطوير في مترو دبي

زار صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخراً إحدى محطات مترو المدينة للاطلاع شخصياً على تقدم أعمال التطوير والتشغيل الجارية.
وفي مقطع فيديو نشرته هيئة الطرق والمواصلات في دبي على موقع إنستغرام، يظهرسموه وهو يقف على منصة المترو، ويتحدث مع المسؤولين ويراقب المنشأة عن كثب.
ولم يتضح بعد أي محطة زارها سموه أو ما إذا كان يستقل المترو.
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ألقي نظرة على الفيديو هنا:
سبق أن شوهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في المترو. ففي عام 2023، شوهد جالسًا في المقصورة الذهبية للمترو في أقصى نهايته.
وكان يستمتع برؤية المباني المارة أثناء اقتراب القطار من محطة مترو دبي مول.
وكان سموه هو أول من استخدم بطاقة نول لبدء تشغيل مترو دبي رسمياً في 9 سبتمبر/أيلول 2009، عندما تم افتتاح المشروع.
في الساعة 9:11 مساءً من ذلك اليوم أيضًا، صعدصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برفقة مئات من كبار الشخصيات، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، على متن القطار. كانت محطته الأولى مركز دبي المالي العالمي، حيث ترجّل سموه ووضع عملة تذكارية ذهبية.
ويُعد مترو دبي حجر الأساس في شبكة النقل العام في المدينة، وهو أطول نظام مترو بدون سائق في العالم.
وتقوم الإمارة حالياً ببناء الخط الثالث لمترو دبي، الخط الأزرق، والذي من المقرر أن ينقل الركاب عبر المدينة الصاخبة اعتباراً من 9 سبتمبر/أيلول 2029.
في التاسع من يونيو، وضع صاحب السمو الشيخ محمد حجر الأساس لمحطة المترو الأولى على الخط الأزرق.
وكانت شركة إعمار قد حصلت على حقوق تسمية المحطة الأولى ، إعمار العقارية، لمدة عشر سنوات اعتباراً من افتتاحها الرسمي في عام 2029.
وستتضمن المرحلة المقبلة إعلانات بشأن حقوق التسمية لمحطات أخرى على طول الخط الأزرق.
دبي: صاحب السموالشيخ محمد بن راشد يضع حجر الأساس لأول محطة مترو على الخط الأزرق انظر: عندما استخدم الشيخ محمد بطاقة نول الأولى لبدء تشغيل مترو دبي في عام 2009 الشيخ محمد يتعهد بتحقيق دقة 100% في مواعيد عمليات مترو دبي