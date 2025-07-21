محمد بن راشد يطلع على أعمال التطوير في مترو دبي

زار صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخراً إحدى محطات مترو المدينة للاطلاع شخصياً على تقدم أعمال التطوير والتشغيل الجارية.

وفي مقطع فيديو نشرته هيئة الطرق والمواصلات في دبي على موقع إنستغرام، يظهرسموه وهو يقف على منصة المترو، ويتحدث مع المسؤولين ويراقب المنشأة عن كثب.

ولم يتضح بعد أي محطة زارها سموه أو ما إذا كان يستقل المترو.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ألقي نظرة على الفيديو هنا: