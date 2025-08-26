محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتغيير اسم مؤسسة خيرية

بموجب المرسوم، تخضع المنشأة للتشريعات والسياسات المعمول بها لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بالإضافة إلى قواعدهما وسياساتهما، شريطة ألا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنظمات غير الربحية في دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن جمع التبرعات في دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع كيانات النفع العام المنشأة بموجب تشريعات صادرة عن حاكم دبي، للإشراف والرقابة التنظيمية لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في دبي.