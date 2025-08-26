محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتغيير اسم مؤسسة خيرية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مرسوماً بتعديل اسم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية.
تعمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبإشراف رئيسها الأعلى، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية عند الحاجة.
تُنفّذ المؤسسة برامج ومبادرات خيرية وإنسانية، تشمل إنشاء وإدارة ودعم مشاريع ومراكز داخل دولة الإمارات وخارجها، وتغطي مجالات متنوعة، تشمل جهود التنمية، والثقافة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والدين، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
كما تدعم المؤسسة برامج الصحة، بما في ذلك الوقاية من الأمراض وتوفير الأدوية، وتقدم المساعدة المالية والدعم للمرضى المحتاجين. كما تقدم الدعم للطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية داخل دولة الإمارات وخارجها. كما تساعد المؤسسة الأسر ذات الدخل المحدود أو التي تواجه احتياجات مالية عاجلة.
وتقوم المؤسسة أيضًا بتنظيم جهود الإغاثة والمشاركة فيها، وتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الكوارث أو الأزمات في الداخل والخارج.
بموجب المرسوم، تخضع المنشأة للتشريعات والسياسات المعمول بها لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بالإضافة إلى قواعدهما وسياساتهما، شريطة ألا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنظمات غير الربحية في دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن جمع التبرعات في دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع كيانات النفع العام المنشأة بموجب تشريعات صادرة عن حاكم دبي، للإشراف والرقابة التنظيمية لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في دبي.
يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (13) لسنة 1997 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وتعديلاته.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.