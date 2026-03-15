محمد بن راشد يصدر قانون أكاديمية شرطة دبي

ما شمل القانون التزامات الطالب المرشح الذي يكون عليه، أو على ولي أمره، بحسب الأحوال، تقديم تعهُّد مكتوب يتضمّن التزام الطالب بالخدمة في الشُّرطة مُدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات بعد تخرُّجه من الأكاديميّة، إضافة إلى التزامه بإكمال البرنامج الأكاديمي الذي تم ترشيحُه له، فيما أجاز القانون إعفاء الطالب المُرشّح كُلّياً أو جُزئيّاً من رد النّفقات والمُكافآت التي يُطالَب بِرَدِّها في حال إخلاله بالالتزامات المُشار إليها وفقاً للضّوابط التي يعتمِدها القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن.