محمد بن راشد يُصدر قانوناً ينظم المخالفات والتدابير الإدارية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً بشأن المخالفات والعقوبات والتدابير الإدارية في الإمارة.

يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح وملزم للجهات الحكومية بشأن المخالفات الإدارية والعقوبات والتدابير المفروضة على مخالفات قوانين دبي. كما يعزز الشفافية والعدالة والمساءلة والشرعية، ويضع قواعد واضحة لفرض العقوبات والتدابير الإدارية بطريقة تحمي الحقوق والحريات، وتضمن استمرارية الخدمات العامة، وتخدم مصالح المجتمع.

يسعى القانون كذلك إلى دعم تحقيق العدالة في الوقت المناسب من خلال تنظيم فرض العقوبات والتدابير الإدارية لمنع إساءة استخدام السلطة أو سوء استخدامها، ورفع الوعي بأهمية الامتثال للتشريعات في دبي، وتعزيز الردع ضد الأفعال التي تهدد السلامة والأمن.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كيه تي على قنوات واتساب.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون قواعد تعريف المخالفات الإدارية. يجب أن تُحدد كل مخالفة في التشريعات الصادرة عن السلطة المختصة وتُوصف بوضوح حتى يفهم الأفراد التزاماتهم. تُصنف المخالفات إلى بسيطة ومتوسطة وخطيرة لتوجيه اختيار العقوبة الإدارية المناسبة.

علاوة على ذلك، يضع القانون أيضاً قواعد للتدابير الإدارية لضمان التناسب والعدالة والشفافية. يجب أن يُحدد كل تدبير بموجب تشريع من السلطة المختصة وأن يرتبط بمخالفة إدارية محددة.

تعتمد شدة التدبير على خطورة المخالفة، وتأثيرها على الخدمات العامة والمصلحة العامة، والعوامل المشددة أو المخففة مثل التكرار، والقصد، والإهمال، والضرر الناجم، وأي إجراءات تصحيحية مبكرة يتخذها المخالف.

بموجب القانون، يجوز للجهة الحكومية فرض واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية على المخالف:

إنذار لتصحيح الوضع، إما قبل أو بعد فرض العقوبة

إغلاق مؤقت للمنشأة المخالفة لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ إغلاق دائم للمنشأة

إلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للشخص أو المنشأة

تعليق مؤقت أو دائم لجميع أو جزء من المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات المتعلقة مباشرة بالمخالفة

يحدد القانون قواعد فرض وتطبيق العقوبات والتدابير الإدارية، بما في ذلك الإجراءات التي يجب على الجهات الحكومية اتباعها لضمان العدالة. وقبل نشر أي مخالفة إدارية، يجب على الجهة المختصة الحصول على موافقة مديرها العام والتنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

يصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك إجراءات نشر المخالفات الإدارية والإعلان عنها. وألغيت أي أحكام في قوانين أخرى تتعارض مع القانون الجديد، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.