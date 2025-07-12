محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتنظيم قطاع المقاولات بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً جديداً لتنظيم أنشطة المقاولات في الإمارة، بحسب ما أكده مكتب دبي الإعلامي.

ويهدف التشريع إلى توحيد المعايير والممارسات داخل قطاع المقاولات، ووضع إطار واضح لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتبسيط التنسيق بين الجهات المعنية ومواءمة القطاع بشكل أفضل مع التنمية الحضرية والاقتصادية السريعة في دبي.

ويأتي هذا التحديث عقب إعلان بلدية دبي مؤخرًا عن تحديث شامل لنظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية. وقد طرحت الهيئة مجموعة جديدة من معايير ومؤشرات الأداء تهدف إلى تحسين الجودة والشفافية والمساءلة في قطاع البناء.