محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً بشأن السلامة العامة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، قانوناً جديداً بشأن السلامة العامة، ومن المقرر البدء في تنفيذه اعتباراً من 1 يونيو 2026.
يضع القانون إطاراً تشريعياً يضمن أعلى معايير السلامة للأفراد والممتلكات، مع دعم مسيرة التنمية المستدامة. وفيما يلي ترجمة لأبرز بنود القانون:
ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات من خلال تقليل الإصابات والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات العامة والمنتجات في السوق، ووضع معايير وقائية واضحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ووفقاً للقانون، سيتم فرض تدابير السلامة العامة في المرافق والفعاليات، كما سيعمل القانون على رفع مستوى الوعي بالسلامة المجتمعية من خلال إشراك الجمهور.
ويمنح القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، بالتنسيق مع السلطات المختصة، مسؤولية الإشراف وتنظيم السلامة العامة في الإمارة، مع صلاحيات ومسؤوليات محددة بوضوح لأداء هذا الدور بفعالية.
قواعد السلامة العامة للمرافق
يتطلب القانون من المرافق والفعاليات الالتزام بما يلي:
معايير المعدات.
الإضاءة والتهوية الكافية.
أمان الدخول والخروج.
الالتزام بالحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بهم في الداخل لمنع الازدحام.
التحكم في مستويات الضوضاء لتجنب مخاطر السمع والتعرض للأصوات المفرطة.
كما يلزمها بتوفير:
معدات مكافحة الحرائق.
إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.
مستلزمات الإسعافات الأولية.
مشرفي سلامة مدربين.
أنظمة إنذار.
لوحات إرشادية للسلامة.
خطة إدارة السلامة العامة.