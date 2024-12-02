محمد بن راشد يشيد بمنظمي أجمل احتفال وطني في عيد الاتحاد الـ53
أعلن صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، أنه حضر الاحتفالات الرسمية بمناسبة العيد الوطني الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة في منتزه جبل حفيت الوطني في مدينة العين.
وفي تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب سموه عن شكره لمنظمي الاحتفال.
وكتب سموه "شكرنا وتقديرنا للقائمين على تصميم وتنفيذ وإخراج أجمل احتفال وطني في الدولة، وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد وفريق عملها الإبداعي".
وأضاف "رسمتم الفرح.. وصنعتم السعادة.. واستذكرنا معكم رجالاً ومواقف لن تنسى في تاريخ الإمارات".
حضر الحفل الذي استمر 40 دقيقة، وسلط الضوء على مسيرة الوطن ورؤية أسلافه، كبار قادة دولة الإمارات، بمن فيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. كما حضر الحفل كبار أعضاء قيادة دولة الإمارات، بمن فيهم صاحب السموالشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموالشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
كما حضر الحفل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
كما حضر الاحتفال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وذياب بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للتنمية وشؤون الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان. الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.
(مع مدخلات من وام)