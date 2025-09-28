محمد بن راشد يشهد أداء اليمين لـ 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً في دبي

وأضاف سموه أن القضاة يستمدون قوتهم من قناعتهم الراسخة وواجبهم في إرساء العدالة وصون حقوق الناس، مشدداً على أن ضميرهم اليقظ ونزاهتهم وحيادهم تمثل ركائز أساسية لتطور وازدهار أي مجتمع. كما دعا القضاة الجدد إلى تجسيد هذه القيم والإسهام في تطوير منظومة العدالة في دبي.