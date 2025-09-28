محمد بن راشد يشهد أداء اليمين لـ 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً في دبي

أدى ثلاثة وعشرون قاضياً ومفتشاً قضائياً جديداً اليمين القانونية في دبي.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مراسم أداء اليمين التي أقيمت في "بيت الاتحاد" بدبي. وقد تمنى سموه للقضاة والمسؤولين القضائيين الجدد التوفيق في مهامهم، داعياً إياهم إلى أداء واجباتهم بكل اجتهاد وحياد وشفافية.
وأكد سموه أن القانون هو درع المجتمع، وأن القضاء يمثل الحامي الأسمى لثقة المجتمع واستقراره، وهي قيم أساسية لا يمكن للأوطان أن تتقدم بدونها.
وأضاف سموه أن القضاة يستمدون قوتهم من قناعتهم الراسخة وواجبهم في إرساء العدالة وصون حقوق الناس، مشدداً على أن ضميرهم اليقظ ونزاهتهم وحيادهم تمثل ركائز أساسية لتطور وازدهار أي مجتمع. كما دعا القضاة الجدد إلى تجسيد هذه القيم والإسهام في تطوير منظومة العدالة في دبي.
وقد عبّر القضاة ومفتشو القضاء الجدد المنتسبون إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي وهيئة التفتيش القضائي، عن امتنانهم للثقة الكبيرة التي أولاها لهم سموه، مؤكدين التزامهم الراسخ بمبادئ العدالة وسيادة القانون.