احتفال مهيب بعيد الاتحاد : نائبا رئيس الدولة في مركبات عسكرية واستعراض جوي مبهر
في صباح الثاني من ديسمبر، كانت منطقة السميح في أبوظبي تنبض بالطاقة والوطنية، حيث احتفلت الإمارات بعيد الاتحاد إلى جانب الذكرى العاشرة لقانون الخدمة الوطنية.
وكان من بين الشخصيات البارزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي تجول حول مكان الحدث في مركبة عسكرية.
ومع شروق الشمس، انطلقت 21 طلقة تحية عسكرية في الهواء، في إشارة إلى الترحيب الكبير بالزعماء. وتردد صدى الطلقات بكل فخر، مما أعطى إشارة البدء ليوم مخصص لتكريم شجاعة وتفاني القوات المسلحة.
سلطت صحيفة الاتحاد الإماراتية الضوء على قانون الخدمة الوطنية، الذي يعد لحظة مفصلية في تاريخ الوطن، باعتباره حجر الأساس في غرس قيم الولاء والانتماء والتضحية بين شباب الإمارات.
وقد استعرض العرض العسكري تشكيلة عسكرية مهيبة، تضمنت مزيجاً من العناصر التقليدية والحديثة. وعزفت الفرق العسكرية أناشيد حماسية، وملأت الهواء بأغاني احتفت بشجاعة أبطال الأمة. وكان الجو مليئًا بالإثارة، حيث تجمعت العائلات والمحاربون القدامى ليشهدوا عرض القوة والوحدة.
كان العرض الجوي المبهج الذي حلقت فيه مروحيات الأباتشي المعدلة فوق الرؤوس من أبرز الأحداث التي شهدها الحدث، حيث أظهرت قدراتها القتالية. وقد أبدى الحضور انبهارهم بالطائرات التي حلقت على ارتفاع منخفض وقامت بمناورات معقدة، تاركة وراءها آثار دخان شكلت حروف "الإمارات العربية المتحدة" في السماء. ولم يبرز هذا العرض القدرات الدفاعية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة فحسب، بل كان بمثابة تذكير بالتزام الدولة بحماية الوطن.
كما شهد العرض مشاركة طائرات نقل عسكرية متخصصة، ما أظهر جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على الصمود في أوقات الحاجة. وخلال الحدث، شارك الشيوخ بنشاط، حيث قادوا أجزاء مختلفة من العرض وتفاعلوا مع القوات، مما عزز الشعور بالرفقة والدعم.
وقد جاءت لحظة مهمة عندما تم تسليم علم لواء خليفة بن زايد المحمول جواً في احتفالية رمزية للولاء والإخلاص الثابت للقوات المسلحة. وقد عزز هذا العمل روح الوحدة والالتزام المشترك بقيم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي ختام اليوم، أدى أفراد القوات المسلحة قسم الولاء، متعهدين بالولاء للوطن وقادته. وتردد صدى هذا الوعد الجليل في قلوب جميع الحاضرين، تذكيراً بالتضحيات التي بذلت من أجل الحفاظ على إنجازات الإمارات وضمان مستقبلها.