احتفال مهيب بعيد الاتحاد : نائبا رئيس الدولة في مركبات عسكرية واستعراض جوي مبهر

كان العرض الجوي المبهج الذي حلقت فيه مروحيات الأباتشي المعدلة فوق الرؤوس من أبرز الأحداث التي شهدها الحدث، حيث أظهرت قدراتها القتالية. وقد أبدى الحضور انبهارهم بالطائرات التي حلقت على ارتفاع منخفض وقامت بمناورات معقدة، تاركة وراءها آثار دخان شكلت حروف "الإمارات العربية المتحدة" في السماء. ولم يبرز هذا العرض القدرات الدفاعية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة فحسب، بل كان بمثابة تذكير بالتزام الدولة بحماية الوطن.