محمد بن راشد يسمع نداء "يقين" ويمنحها حياة ثانية

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"لقد تم سماعنا"... أب يشكر حاكم دبي على 7 ملايين درهم أنقذت حياة طفلته

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتمويل علاج الطفلة السورية يقين إبراهيم كناكر، والبالغة من العمر عامين ونصف، بعد مناشدة مؤثرة أطلقتها أسرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في غرفة العلاج الهادئة بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، بدت يقين الصغيرة تضحك بينما كان والدها يداعبها برفق. من حولها، يتحرك الأطباء والممرضون بصمت وهم يجهّزون المعدات اللازمة للعلاج. ساد المكان جو من الترقب المفعم بالأمل.

في تمام الساعة 9:05 صباحاً، دخل الفريق الطبي حاملاً صندوقًا أحمر صغيرًا ومحكم الإغلاق، يحتوي على العلاج الجيني المنقذ للحياة، والذي قد يغيّر مستقبل يقين للأبد. كانت والدتها تراقب الصندوق من بعيد، وعيناها لا تفارقان حركته إلى أن وصل إليها.

ثم ابتسمت — ابتسامة لا يمكن أن ترسم إلا على وجه أم قضت شهورًا بين الخوف والقلق والسهر. لم تبكِ، بل تنفّست بعمق، وكأنها أخيرًا تلتقط أول نفَس من الأمل بعد انتظار طويل.

قالت الأم بصوت منخفض، وكأنها ما زالت غير مصدّقة:

"اليوم تحصل ابنتي على فرصة جديدة في الحياة."

قبل أسابيع فقط، كان هذا اليوم يبدو بعيد المنال. فالأسرة، وهي من الجنسية السورية وتقيم في دولة الإمارات، ناشدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ طفلتهم المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو اضطراب وراثي نادر وخطير يهدد الحياة. وتبلغ تكلفة علاجه 7 ملايين درهم إماراتي.

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