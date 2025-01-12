محمد بن راشد يستقبل 15 ألف صانع محتوى في قمة المليار متابع بدبي
استقبلصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم السبت، 15 ألف منشئ محتوى من مختلف أنحاء العالم، في افتتاح قمة المليار متابع في دبي. ويُعد الحدث، الذي يجمع المؤثرين الذين يبلغ عدد متابعيهم 2.3 مليار شخص، أحد أكبر التجمعات التي تركز على اقتصاد منشئي المحتوى.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أعرب سموه عن سعادته بالترحيب بمبدعي المحتوى، قائلاً: "نرحب بأصحاب الأفكار والإبداع. نرحب بمبدعي المحتوى الذين يصنعون حياة أفضل من خلال محتوى أفضل.. ويعملون معنا لبناء مستقبل أكثر جمالاً".
وأضاف صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "نعد جميع صناع المحتوى ببناء قطاع اقتصادي مستدام لصناعة المحتوى يحقق لهم ولمجتمعاتهم الخير والازدهار".
توفر قمة المليار متابع منصة للمؤثرين من جميع أنحاء العالم لمشاركة تجاربهم وتبادل الأفكار والتعاون في تشكيل مستقبل إنشاء المحتوى الرقمي.