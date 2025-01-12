محمد بن راشد يستقبل 15 ألف صانع محتوى في قمة المليار متابع بدبي

استقبلصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم السبت، 15 ألف منشئ محتوى من مختلف أنحاء العالم، في افتتاح قمة المليار متابع في دبي. ويُعد الحدث، الذي يجمع المؤثرين الذين يبلغ عدد متابعيهم 2.3 مليار شخص، أحد أكبر التجمعات التي تركز على اقتصاد منشئي المحتوى.