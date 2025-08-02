محمد بن راشد يستعرض مشروع الاتحاد للقطارات بين دبي والفجيرة

يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعمه للمشاريع الوطنية الكبرى، حيث ركب مؤخرًا قطار الركاب التابع لمشروع "الاتحاد للقطارات" من دبي إلى الفجيرة، مؤكدًا أهمية هذا المشروع الوطني الذي يربط 11 مدينة ومنطقة على مستوى الدولة — من السلع في الغرب حتى الفجيرة في الشرق — بقطارات قادرة على الوصول إلى سرعة 200 كم/س.
من المتوقع إطلاق الخدمة للركاب العام المقبل، وتهدف لنقل 36 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030. ويبلغ طول شبكة الاتحاد للقطارات للركاب حوالي 900 كم، لتمثل حجر الزاوية في تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، وتعزيز الربط الوطني، وتقليص زمن الرحلات، ودعم التحول نحو وسائل النقل المستدامة.
شاهد الفيديو هنا، كما نشره مكتب دبي للإعلام:
شاهد الصور أدناه:
المدن الرئيسية التي ستربطها شبكة قطار الاتحاد للركاب تشمل:
أبوظبي
دبي
الشارقة
رأس الخيمة
الفجيرة
العين
الرويس
المرفأ
الذيد
الغويفات (على الحدود مع السعودية)
صحار (عُمان عبر مشروع سكة حفيت)
بالنسبة لمحطات القطارات، فإن الخط الرئيسي سيبدأ من السلع في الغرب وصولاً إلى الفجيرة في الشرق، ليكون شريانًا حيويًا للركاب عبر الدولة. وقد تم تأكيد موقعين لمحطتين جديدتين، إحداهما في منطقة سكمكم في الفجيرة، والأخرى في مدينة الشارقة الجامعية.
وتجري دراسة مواقع إضافية للمحطات، منها محطة محتملة بالقرب من محطة مترو عقارات جميرا للجولف في دبي. أما في أبوظبي، فيُتوقع أن يكون موقع المحطة في منطقة الممر البنيوي بين منطقة مصفح الصناعية ومدينة محمد بن زايد — بالتحديد بجوار دلما مول وقرب محطة حافلات مصفح ومستشفى فينكس.
وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على منصته في "إكس" عن فخره بهذا المنجز الوطني، وفريق عمل المشروع بقيادة سمو ذياب بن محمد بن زايد، مشددًا على أن الإمارات بلد لا يتوقف عن العمل ويضيف يوميًا لبنة جديدة لمستقبله.