الإمارات
محمد بن راشد يدعو إلى رفع العلم الساعة 11 صباحاً يوم 1 نوفمبر
نائب رئيس الدولة: يوم العلم تعبير عن حب الوطن والولاء للعلم وعزمنا المتجدد على إبقاء علم اتحادنا عالياً عالياً
مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جميع الوزارات والمؤسسات إلى رفع العلم في الوقت نفسه، الساعة 11 من صباح يوم الأول من نوفمبر.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة X : "نحتفل برمز دولتنا، وسر قوتنا، ومصدر فخرنا: علم الإمارات العربية المتحدة".
ودعا سموه"جميع أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة"، وأضاف أن يوم العلم هو تعبير عن حب الوطن والولاء للعلم، و"عزمنا المتجدد على إبقاء علم اتحادنا عالياً عالياً معبراً عن الفخر والمجد والكرامة لدولة الإمارات العربية المتحدة".