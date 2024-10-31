محمد بن راشد يدعو إلى رفع العلم الساعة 11 صباحاً يوم 1 نوفمبر

مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جميع الوزارات والمؤسسات إلى رفع العلم في الوقت نفسه، الساعة 11 من صباح يوم الأول من نوفمبر.