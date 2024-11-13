محمد بن راشد يدشن مشاريع شرطية بقيمة ملياري درهم

أطلق صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الثلاثاء، مشاريع شرطية جديدة بقيمة ملياري درهم في إمارة دبي.