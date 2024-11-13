الإمارات
محمد بن راشد يدشن مشاريع شرطية بقيمة ملياري درهم
تشمل المشاريع الجديدة مبنى أكاديمية شرطة دبي الجديد الذي يتسع لـ 2500 طالب وطالبة.
أطلق صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الثلاثاء، مشاريع شرطية جديدة بقيمة ملياري درهم في إمارة دبي.
وقال سموه في تصريح صحفي "مع نمو المدينة، تزداد مسؤوليات وواجبات الشرطة ويتسارع الاهتمام بهذه المدينة العالمية. وتبقى حقيقة ثابتة: الأمن والسلامة والاستقرار هي العملة الأكثر قيمة وأكبر ضمان لاستمرار مسيرة التنمية الوطنية المباركة وازدهارها".
وتم إطلاق المشاريع الجديدة خلال زيارة سموه لشرطة دبي حيث اطلع على أحدث خطط التطوير فيها.
وتشمل المشاريع مبنى أكاديمية شرطة دبي الجديد في منطقة الروية، والذي يتسع لـ2500 طالب وطالبة.
وتشمل المبادرات الأخرى إنشاء مركز جديد لتحليل البيانات الجنائية، ومركز تدريب متخصص في منطقة حتا، ومبنى جديد لأمن المؤسسات وخدمات الطوارئ، ومبنى جديد للطب الشرعي.