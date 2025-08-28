محمد بن راشد يحتفي بالمرأة الإماراتية كشريك أساسي في بناء الوطن

وجاءت رسالة سموه في منشور له على منصة إكس متزامنة مع إطلاق مبادرة «رؤية أم الإمارات 50:50»، التي تشرف عليها الاتحاد النسائي العام، ويمتد العمل بها حتى عام 2075، لترسيخ مسيرة نصف قرن من الإنجازات، والبناء عليها نحو المستقبل.