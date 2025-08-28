محمد بن راشد يحتفي بالمرأة الإماراتية كشريك أساسي في بناء الوطن

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة مصوّرة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، احتفى فيها بخمسين عاماً من مسيرة التمكين ودعم المرأة في دولة الإمارات.
وأكد سموه أن الاحتفاء بالمرأة هو احتفاء بدورها كأم وأخت وابنة وزوجة، وبتفانيها كحاضنة للأجيال وغارسة للقيم وشريكة في مسيرة التنمية، واصفاً إياها بأنها «روح الوطن، ووطن للروح، ورفيقة في الطريق، وصانعة للتغيير».
وجاءت رسالة سموه في منشور له على منصة إكس متزامنة مع إطلاق مبادرة «رؤية أم الإمارات 50:50»، التي تشرف عليها الاتحاد النسائي العام، ويمتد العمل بها حتى عام 2075، لترسيخ مسيرة نصف قرن من الإنجازات، والبناء عليها نحو المستقبل.
احتفى الفيديو المصاحب بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. شاهدوا:
من جانبه، ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الإنجازات المبهرة للمرأة الإماراتية في رسالة خاصة بهذه المناسبة، مؤكداً أن الدولة تحتفي اليوم بالمرأة تقديراً لما قدمته من إسهامات بارزة، وما تواصل تقديمه في مسيرة الإمارات نحو التنمية والريادة.
كما أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدور المرأة الإماراتية، مؤكداً في كلمته أن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة للاحتفاء بدورها الرائد كشريك أساسي في مسيرة النهضة والدعم والتفوق في شتى المجالات.
ويُحتفل هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد، نحتفي بالـخمسين»، في إشارة إلى مرور خمسة عقود على تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، الذي كان ولا يزال ركيزة أساسية في صياغة السياسات والمبادرات الداعمة للمرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف الميادين.