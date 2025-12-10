محمد بن راشد يُتوِّج عباس الجمل بجائزة "نوابغ العرب" للتكنولوجيا

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، عن منح جائزة نوابغ العرب للهندسة والتكنولوجيا لعام 2025 لبروفيسور من أصل مصري يعمل في جامعة ستانفورد.

ومُنح البروفيسور عباس الجمل الجائزة تقديراً لإسهاماته في مجال نظرية معلومات الشبكات (Network Information Theory)، مما أدى إلى تعزيز فهم الاتصالات الرقمية والمساهمة في الأبحاث العالمية للشبكات الحديثة.

نشر البروفيسور أكثر من 230 ورقة بحثية وألَّف أعمالاً مؤثرة، من ضمنها كتاب "نظرية معلومات الشبكات"، الذي يستخدمه الطلاب والباحثون على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

كما قام البروفيسور بما يلي:

قيادة التطورات الرئيسية في المصفوفات البوابية القابلة للبرمجة ميدانياً (FPGAs) ، مما دفع بالتقدم في تصميم الدوائر والحوسبة.

المساهمة في هندسة التوجيه (Routing Architecture) المستخدمة في أنظمة (FPGA).

لعب دور رائد في تطوير مستشعرات صور CMOS، وهي التكنولوجيا الأساسية وراء كاميرات الهواتف الذكية وأجهزة التصوير الحديثة.

وقد ساعد عمله في تطوير أنظمة الاستشعار الرقمي والحوسبة والاتصالات.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ، البروفيسور على فوزه، كما هنأ مصر والوطن العربي. وقال إن هذا الفوز يثبت أن الأمة العربية "لا تكتفي باستهلاك التكنولوجيا، بل تملك العقول القادرة على خلقها وصناعة مستقبلها العلمي".