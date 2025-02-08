محمد بن راشد يتوج "صناع الأمل"في 23 فبرايرالجاري
أعلن صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، أن أكثر من 26 ألف شاب وشابة شاركوا في الدورة الخامسة من جائزة صناع الأمل، البالغة قيمتها مليون درهم.
وتعترف جائزة صناع الأمل بالمساهمات الإنسانية للفائزين وتشجعهم على مواصلة تطوير برامجهم الهادفة إلى مساعدة الآخرين.
وأضاف سموه "علمتني الحياة أن صنع الأمل هو صنع الحياة، والأمل هو الجسر الذي يربط الواقع الذي نعيشه بالمستقبل الذي نطمح إليه، وعلينا أن نساهم في بناء الجسور إلى ملايين الشباب حتى لا يسيطر عليهم اليأس، لأن الإيمان بالأمل هو الإيمان بالحياة".
وقد شارك الشباب بقصص حول مشاركتهم في مواجهة تحديات مجتمعاتهم بإيجابية ومبادرة فردية وثقة في أنفسهم وإمكاناتهم غير المحدودة.
الفائزون السابقون
في عام 2017، تم اختيار نوال الصوفي من المغرب - والتي ساعدت في إنقاذ حياة أكثر من 200 ألف لاجئ - كصانعة الأمل العربية.
وحصل محمود وحيد من مصر على لقب صانع الأمل العربي لعام 2018، وذلك لإتاحة المأوى لكبار السن المشردين في شوارع القاهرة.
وكان الفائز في عام 2020 هو الإماراتي أحمد الفلاسي، الذي فاز بالجائزة عن مهمته في إنشاء مراكز وحاضنات غسيل الكلى المتقدمة في مومباسا بكينيا.
وفي عام 2024، فازت الصيدلانية العراقية تالا الخليل، التي ترعى مئات الأطفال المصابين بالسرطان والأطفال من أصحاب الهمم، بالجائزة المرموقة. كما حصل ثلاثة متأهلين آخرين على جائزة بقيمة مليون درهم لكل منهم لمواصلة عملهم الإنساني.