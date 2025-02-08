محمد بن راشد يتوج "صناع الأمل"في 23 فبرايرالجاري

وأضاف سموه "علمتني الحياة أن صنع الأمل هو صنع الحياة، والأمل هو الجسر الذي يربط الواقع الذي نعيشه بالمستقبل الذي نطمح إليه، وعلينا أن نساهم في بناء الجسور إلى ملايين الشباب حتى لا يسيطر عليهم اليأس، لأن الإيمان بالأمل هو الإيمان بالحياة".