محمد بن راشد يتفقد "جلفود 2026" في مدينة إكسبو

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيارة معرض "جلفود" للأغذية والمشروبات يوم الاثنين (26 يناير)، مع عودة الحدث التجاري العالمي إلى دبي في نسخته لعام 2026.
وفي منشور تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال سموه إنه زار "جلفود 2026" في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، مشيراً إلى أن الموقع شهد توسعات بقيمة 10 مليارات درهم لتمكينه من استضافة فعاليات دولية كبرى.
وللمرة الأولى هذا العام، سيقام جزء من معرض توريد الأغذية والمشروبات في مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو، بينما سيقام الجزء الآخر في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC).
وسلّط سموه الضوء على أن المعرض تضاعف حجمه مقارنة بنسخته السابقة، ومع مشاركة 195 دولة و8500 شركة تعرض أكثر من 1.5 مليون منتج، أكد سموه أن الحدث يصنف ضمن الأكبر من نوعه عالمياً.
وقال: "تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في المنطقة والعالم في دعم تجارة الغذاء وتعزيز سلاسل التوريد.. كانت، وستبقى بإذن الله، مركز التجارة بين الشرق والغرب".
وشوهد حاكم دبي، برفقة وفده، وهو يتجول في قاعات المعرض ويطلع على منصات عرض شركات الأغذية والمشروبات العالمية.
يُنصح الزوار المتوجهون إلى كلا الموقعين باستخدام مترو دبي. ستعمل حافلات نقل مجانية بين الموقعين، كما سيتوفر مركز للنقل يضم سيارات الأجرة.
في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC): تتوفر خمسة مواقف سيارات مدفوعة الأجر متعددة الطوابق لمن يفضلون التنقل بالسيارة. تفرض بعض هذه المواقف رسوماً قدرها 100 درهم للساعة الأولى و50 درهماً لكل ساعة إضافية. كما تتوفر مواقف محدودة على جانبي الطريق في شارع الشيخ زايد وشارع المستقبل؛ وبما أن المركز يقع في منطقة مخصصة للفعاليات، ستكون الرسوم 25 درهماً في الساعة.
في مركز دبي للمعارض (DEC): تتوفر مواقف مجانية للسيارات للزوار.