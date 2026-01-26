محمد بن راشد يتفقد "جلفود 2026" في مدينة إكسبو

في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC): تتوفر خمسة مواقف سيارات مدفوعة الأجر متعددة الطوابق لمن يفضلون التنقل بالسيارة. تفرض بعض هذه المواقف رسوماً قدرها 100 درهم للساعة الأولى و50 درهماً لكل ساعة إضافية. كما تتوفر مواقف محدودة على جانبي الطريق في شارع الشيخ زايد وشارع المستقبل؛ وبما أن المركز يقع في منطقة مخصصة للفعاليات، ستكون الرسوم 25 درهماً في الساعة.