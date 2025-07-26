محمد بن راشد يأسر القلوب بتواضعه وإنسانيته خلال جولته بين أبناء دبي في مول الإمارات

في وقت سابق، شوهد وهو يلتقط الصور مع الأطفال ويتبادل الأحاديث الودية مع السكان أثناء خروجه من مقهى في دبي مول. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شوهد سموه وسط حرارة الصيف الشديدة وهو يمشي في أزقة السوق في ديرة.

ولكن هذه المرة، رأى السكان سموه وهو يسير بينهم في ممرات مول الإمارات. وعندما رأته إحدى النساء، صاحت قائلةً: "نحبك!"، وهو ما يعكس مدى المحبة التي يكنها له سكان الإمارة.

كان صاحب السموالشيخ محمد بن راشد يرتدي ملابس أنيقة كعادته، ويسير برفقة موظفين وحاملا عصا بيده. كما هو الحال في ظهوره خلال هذا الأسبوع، فقد كان من دون حراس ، متجولاً بشكل عفوي، وهو ما يشكل تناقضاً واضحاً مع العديد من القادة حول العالم.

خلال نفس الزيارة للمول، ظهر سموه وهو يمشي داخل سوبرماركت، والذي يبدو أنه فرع من كارفور. وكان الناس يبتعدون عن طريقه ويلتقطون الصور أثناء مروره بينهم.