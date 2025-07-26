محمد بن راشد يأسر القلوب بتواضعه وإنسانيته خلال جولته بين أبناء دبي في مول الإمارات

يقضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، وقتاً في زيارة عدة أماكن في الإمارة على مدار هذا الأسبوع، مفاجئاً السكان الذين التقطوا لمحات منه.
شاهد فيديو له في المركز التجاري أدناه:
في وقت سابق، شوهد وهو يلتقط الصور مع الأطفال ويتبادل الأحاديث الودية مع السكان أثناء خروجه من مقهى في دبي مول. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شوهد سموه وسط حرارة الصيف الشديدة وهو يمشي في أزقة السوق في ديرة.
ولكن هذه المرة، رأى السكان سموه وهو يسير بينهم في ممرات مول الإمارات. وعندما رأته إحدى النساء، صاحت قائلةً: "نحبك!"، وهو ما يعكس مدى المحبة التي يكنها له سكان الإمارة.
كان صاحب السموالشيخ محمد بن راشد يرتدي ملابس أنيقة كعادته، ويسير برفقة موظفين وحاملا عصا بيده. كما هو الحال في ظهوره خلال هذا الأسبوع، فقد كان من دون حراس ، متجولاً بشكل عفوي، وهو ما يشكل تناقضاً واضحاً مع العديد من القادة حول العالم.
خلال نفس الزيارة للمول، ظهر سموه وهو يمشي داخل سوبرماركت، والذي يبدو أنه فرع من كارفور. وكان الناس يبتعدون عن طريقه ويلتقطون الصور أثناء مروره بينهم.
وقد سبق أن فاجأ السكان الأسبوع الجاري عندما استخدم ترام دبي، مما دفع العديد منهم إلى إخراج هواتفهم لتسجيل هذه اللحظة المميزة.
من المولات والأسواق إلى الترام والسوبرماركت، تُذكر زيارات صاحب السمو الشيخ محمد المتكررة هذا الأسبوع بعلاقته العميقة مع الناس. إن خروجاته العفوية تُلهِم الجميع بالإعجاب، ليس فقط بقيادته، بل أيضاً بالتواضع والإنسانية التي يتحلى بها.