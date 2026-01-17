محمد بن راشد ونوابغ العرب: عندما تعانق الرؤية الإنجاز

في حفل يشهده "متحف المستقبل" بدبي، سيتم تكريم الفائزين الستة بجائزة "نوابغ العرب" لعام 2025 حيث توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين الستة بالجائزة يوم الخميس في دبي.

ويشهد الحفل، الذي يمثل الدورة الثالثة لأكبر جائزة من نوعها في العالم العربي، حضور عائلات الفائزين إلى جانب نخبة من الأكاديميين والدبلوماسيين والمسؤولين والعلماء والمتخصصين من شتى القطاعات.

وسيتم خلال الحفل تكريم ستة فائزين هم: البروفيسور ماجد شرجي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسور عباس الجمل عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور نبيل صيدح عن فئة الطب، والبروفيسور بادي هاني عن فئة الاقتصاد، والدكتورة سعاد العامري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور شربل داغر عن فئة الأدب والفنون.

ويهدف تكريم الفائزين بجائزة "نوابغ العرب"، التي باتت تُعرف باسم "نوبل العرب"، إلى تشجيعهم على مواصلة مساهماتهم العلمية والثقافية والإبداعية في الميادين التي تدفع عجلة التقدم البشري والحضاري. كما تقدم الجائزة للشباب العربي نماذج رائدة في مجالات الطب، العلوم الطبيعية، الاقتصاد، الهندسة والتكنولوجيا، العمارة والتصميم، والأدب والفنون، مما يحفزهم على البناء على هذه الإنجازات وتعزيز مساهمة المنطقة العربية في التنمية والحضارة الإنسانية.

الشيخ محمد بن راشد يكرم الفائزين الستة

سيحضر الحفل أعضاء اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، ولجنة الترشيحات، واللجان المتخصصة لكل فئة من فئات الجائزة الست. وسيحظى الحدث بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والإقليمية والدولية، سواء المرئية أو المطبوعة أو الرقمية.

ويُقام الحفل في "متحف المستقبل" بدبي للعام الثالث على التوالي، كونه المقر الرسمي لمبادرة "نوابغ العرب". كما يحتضن المتحف مركزاً دائماً للبحث والمعرفة يدعم الحاصلين على الجائزة من خلال المساعدة في توسيع نطاق وتأثير أعمالهم العلمية والإبداعية والفكرية.

وتعكس مبادرة "نوابغ العرب" رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الاحتفاء بالرواد والمبتكرين والطموحين الذين تفتح أعمالهم آفاقاً جديدة للمجتمعات العربية وللإنسانية في المجالات الحيوية.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، إن تكريم نوابغ العرب يمثل اعترافاً بالإنجاز العربي في مجالات المعرفة والعلوم والإبداع، ومساهمته في رفعة المجتمعات والحضارة الإنسانية.

وأضاف: "إن مبادرة نوابغ العرب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي المبادرة الاستراتيجية الأشمل من نوعها؛ فهي لا تكتفي بتكريم العقول العربية المتميزة فحسب، بل تسلط الضوء على إنجازاتهم وتشجع الحكومات والقطاعات والمؤسسات على الاستثمار في أبحاثهم وابتكاراتهم ونتاجهم الفكري والإبداعي".

وتابع القرقاوي: "مسترشدة برؤية الشيخ محمد بن راشد، تواصل مبادرة نوابغ العرب، للعام الثالث على التوالي، تسليط الضوء على شخصيات عربية مرموقة حققت تميزاً عالمياً في مجالاتها. وتعد مسيراتهم مصدراً لإلهام ملايين الشباب في أنحاء العالم العربي، مما يشجعهم على تحويل الأفكار الواعدة إلى واقع ملموس، والقيام بدور فاعل في التنمية، وتعزيز المشاركة العربية في المعرفة والبحث والثقافة والتطور العمراني".

ويمثل هذا الحفل محطة بارزة لجائزة "نوابغ العرب"، بما يعكس المكانة التي وصلت إليها كـ "نوبل العرب"، والتي تحتفي بالمنجز العربي، وتبرز مساهماته، وتستعرض قدرات وإمكانات المواهب العربية أمام المنطقة والعالم.