محمد بن راشد : وزارات "العدل" و"الخارجية" و"الطاقة" الأفضل في تقليص البيروقراطية
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، نتائج مبادرة إزالة البيروقراطية، وتصنيف أفضل وأسوأ الدوائر الحكومية في الدولة.
وأدرج سموه، هذه الدوائر على أساس أدائها خلال العام الماضي، والذي جاء بعد إطلاق حركة القضاء على البيروقراطية وتقليصها نهاية عام 2023.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "أطلقنا تقييماً شاملاً لتقييم مدى استجابة هذه الجهات، بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وحياة أسهل للناس".
وفي قائمة أفضل الإدارات، صنف سموه وزارات العدل، والخارجية، والطاقة والبنية التحتية ضمن أفضل ثلاث إدارات، مشيراً إلى أنها "تفوقت في جهودها لمكافحة البيروقراطية".
وشكر سموه هذه الجهات ووصفها بأنها "الجهات الأفضل أداءً".
في حين جاءت هيئتا البريد الإماراتية، والمعاشات، ووزارة الرياضة في المراتب الثلاث الأسوأ في تقليص البيروقراطية.
ووجه سموه نصيحة إلى هذه الجهات قائلا: "ولأولئك الذين لم يبذلوا جهدا كافيا... فإن الأنظمة السيئة التي أنشأتها البيروقراطية الحكومية على مر السنين يمكن تغييرها بقرارات جريئة وسريعة في غضون أيام قليلة. وهذا ينطبق أيضا على الأفراد والمسؤولين المعنيين".
وسلط سموه الضوء على جوهر المبادرة وأهمية "التفكير خارج الصندوق"، وقال إن البيروقراطية الحكومية هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى أشياء معقدة، وهي "فن إنشاء أنظمة إدارية لمكافحة الإبداع الفردي".
"في البيروقراطية الحكومية، الإجراءات أكثر أهمية من النتائج... والأوراق أكثر أهمية من تقديم الخدمات... ويتم وضع الأنظمة والقواعد للحد من التفكير خارج الصندوق."
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها سموه علناً عن مراجعة أداء الهيئات الحكومية وانتقد تلك التي كان أداؤها ضعيفاً.
وفي عام 2020، أطلقت الدولة تطبيق "المتسوق السري الإماراتي"، وهو أسلوب يستخدم عادة لجمع المعلومات وقياس جودة الخدمات المقدمة. وقبل ذلك، أشار صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى فريقه الشخصي من المتسوقين السريين الذين سيتم إرسالهم لتقييم الخدمات الحكومية.
وفي نهاية عام 2024، استدعى سموه ثلاثة مديرين تبين أنهم منعوا وصول الجمهور إلى مكاتبهم الحكومية - وهو ما يشكل انتهاكا لثقافة الإمارة "الأبواب المفتوحة للشعب".
في عام 2023، استعرض سموه نتائج أداة تقييم رضا العملاء في الإمارات وكشف عن أفضل وأسوأ الخدمات الحكومية في الدولة. وفي العام نفسه، تم استبدال مدير أحد المستشفيات في الإمارات بعد ظهور المنشأة الصحية في أسفل قائمة أسوأ مراكز الخدمة.
وفي عام 2021، أعلن سموه عن أفضل وأسوأ مراكز الخدمات الحكومية في الدولة.
وفي عام 2019، أعدت المنظمة قائمة بأفضل خمسة مراكز خدمة وأسوأها في جميع أنحاء الدولة، حيث تم تسمية مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الفجيرة كأفضل جهة أداء، في حين تم تسمية فرع بريد الإمارات في الخان في الشارقة كأسوأ مركز أداء.