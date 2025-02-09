محمد بن راشد : وزارات "العدل" و"الخارجية" و"الطاقة" الأفضل في تقليص البيروقراطية

في عام 2023، استعرض سموه نتائج أداة تقييم رضا العملاء في الإمارات وكشف عن أفضل وأسوأ الخدمات الحكومية في الدولة. وفي العام نفسه، تم استبدال مدير أحد المستشفيات في الإمارات بعد ظهور المنشأة الصحية في أسفل قائمة أسوأ مراكز الخدمة.