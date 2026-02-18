محمد بن راشد وحمدان بن محمد يُعفيان 316 مواطناً من قروضِ الإسكان بمناسبة رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأربعاء بإعفاء 316 مواطناً من سداد قروض الإسكان. وتأتي هذه اللفتة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية ودعم المواطنين خلال الشهر. وتعد الإعفاءات جزءاً من المبادرات المستمرة لتعزيز الرفاه الاجتماعي ودعم رفاهية المجتمع.

يأتي هذا ضمن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأوسع للاحتفال بشهر رمضان من خلال تعزيز التضامن والرعاية والتخفيف المالي عن مواطنيه.