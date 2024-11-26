محمد بن راشد وحمدان بن محمد يحضران حفل زفاف بأبوظبي
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة السيد عبدالله خليفة سيفان السويدي.
رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
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كما حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
وهنأ أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العروسين وذويهما، وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة ومزدهرة.
وحضر الحفل الذي أقيم في فندق إرث بأبوظبي عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة.