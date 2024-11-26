محمد بن راشد وحمدان بن محمد يحضران حفل زفاف بأبوظبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة السيد عبدالله خليفة سيفان السويدي.