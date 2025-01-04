محمد بن راشد من ولي للعهد إلى حاكم دبي: رحلة مظفرة

وفي الحادي عشر من مايو/أيار 1999، أعلن سموه عن مبادرته أمام تجمع من كبار المسؤولين في حفل توزيع جوائز دبي للجودة. وقال سموه: "بعد ثمانية عشر شهراً من هذه الليلة، ستصبح حكومة دبي بأكملها إلكترونية، وهو عامل من شأنه أن يزيد من الكفاءة ويجعل عملية الحكومة أسرع وأكثر سلاسة". وبالفعل، تم الوفاء بالموعد النهائي الذي حدده، وأصبحت دبي أول حكومة إلكترونية بالكامل في العالم.