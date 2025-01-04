محمد بن راشد من ولي للعهد إلى حاكم دبي: رحلة مظفرة
في الرابع من يناير 2006، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الدفاع في الإمارات العربية المتحدة وولي عهد دبي آنذاك، منصب حاكم الإمارة بعد وفاة شقيقه المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم. وفي اليوم التالي، تم انتخابه أيضاً نائباً لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ولد عام 1949، ولياً للعهد في الإمارة بموجب مرسوم وقعه المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد الراحل قبل 11 عاماً من توليه الحكم، في 3 يناير/كانون الثاني 1995.
قائد صاحب رؤية
قبل فترة طويلة من توليه منصب الحاكم، أثبت ساحب السموالشيخ محمد بن راشد نفسه كزعيم صاحب رؤية، وفارس ماهر، وشاعر ذو إرث ثقافي.
منذ صغره تعلم الصيد، وخاصة رياضة الصيد بالصقور، وهي الرياضة العربية النبيلة. كما تعلم الأخوان آل مكتوم أساسيات ركوب الخيل على يد والدهم.
منذ أن كان في الرابعة من عمره تلقى دروساً خصوصية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية. وفي عام 1955، بدأ تعليمه الرسمي في مدرسة الأحمدية، وهي مدرسة ابتدائية صغيرة في ديرة. وفي سن العاشرة انتقل إلى مدرسة الشعب، وبعد عامين التحق بمدرسة دبي الثانوية.
في أغسطس 1966، سافرسموه مع ابن عمه إلى لندن حيث التحقا بمدرسة "بيل" للغات في كامبريدج - إحدى أفضل مدارس اللغات في أوروبا. والتحق سموه بمدرسة "مونز" للضباط الصغار، الواقعة في ألدرشوت. خلال المراحل الأخيرة من الدورة التي استمرت ستة أشهر، تمت ترقيته إلى رتبة ملازم أول في "كوهيما" وحصل لاحقًا على سيف الشرف لتحقيقه أعلى علامة لأي ضابط متدرب في وزارة الخارجية والكومنولث في قبوله.
المراكز الأولى
في الأول من نوفمبر عام 1968، عيّن المغفور له الشيخ راشد صاحب السموالشيخ محمد بن راشد رئيساً لشرطة دبي والأمن العام، وكان هذا أول منصب عام يتولاه.
وبعد إعلان اتحاد الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، عيّن الشيخ مكتوم، رئيس الوزراء الجديد، شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد وزيراً للدفاع ومنحه رتبة فريق أول، وكان حينها أصغر وزير دفاع في العالم.
اعتمد المغفور له الشيخ راشد بشكل كبير على أبنائه في سعيه إلى تحويل دبي، وتولى صاحب السمو الشيخ محمد قدراً كبيراً من المسؤولية. وتم وضع مشاريع مثل أحواض دبي الجافة تحت مسؤوليته. في 25 أغسطس 1977، أعلن الشيخ راشد عن تشكيل لجنة تحت إشراف صاحب السمو الشيخ محمد لتتولى إدارة مطار دبي الدولي. وخلال هذه الفترة تم تكليفه أيضًا بمسؤولية نفط دبي.
في عام 1985، تولى صاحب السمو الشيخ محمد مسؤولية المنطقة الحرة بجبل علي، وهي منطقة صناعية قائمة على الموانئ تتمركز حول ميناء جبل علي. وكان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بإنشاء شركة طيران جديدة في عام 1987 من المبادرات الرائدة. وفي 25 أكتوبر من نفس العام، انطلقت طيران الإمارات لأول مرة.
وفي أواخر عام 1995، أعلن عن إنشاء مهرجان دبي للتسوق، والذي كان إحدى مبادراته الأولى بعد توليه منصب ولي العهد.
وتشمل بعض مشاريعه الجريئة برج العرب، وجزيرة نخلة جميرا، وبرج خليفة، ومبادرة إنشاء مناطق حرة مثل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت.
وفي الحادي عشر من مايو/أيار 1999، أعلن سموه عن مبادرته أمام تجمع من كبار المسؤولين في حفل توزيع جوائز دبي للجودة. وقال سموه: "بعد ثمانية عشر شهراً من هذه الليلة، ستصبح حكومة دبي بأكملها إلكترونية، وهو عامل من شأنه أن يزيد من الكفاءة ويجعل عملية الحكومة أسرع وأكثر سلاسة". وبالفعل، تم الوفاء بالموعد النهائي الذي حدده، وأصبحت دبي أول حكومة إلكترونية بالكامل في العالم.
وعلى الصعيد الإنساني، كان صاحب السموالشيخ محمد نشطاً للغاية من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. ففي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت المؤسسة نداءً لإنشاء مخيمات للاجئين داخل أفغانستان وعلى الحدود مع باكستان.
رياضي وراكب الخيل
وكان صاحب السمو الشيخ محمد رياضياً واعداً، ولاعباً ماهراً في التنس وكرة القدم، ولكن الفروسية كانت، ولا تزال، شغفه الرياضي الحقيقي.
ولم يبدأ عالم سباقات الخيل في الاعتراف بشغفه بالخيول وفهمه لها إلا بعد أن أسس جودلفين في عام 1994. وكان صاحب السمو الشيخ محمد يريد أن يشارك خيوله في سباقات الخيل في مختلف أنحاء العالم وأن يشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه. وفي عام 1996، تأسس أغنى سباق خيول في العالم، كأس دبي العالمي، لتحقيق هذا الهدف.
شاعر
اشتهر صاحب السموالشيخ محمد بكونه شاعراً نبطياً. والنبطي هو الاسم الذي أُطلق على شكل عامي من اللغة العربية ظهر مع انتشار الإسلام. بدأ صاحب السموالشيخ محمد في تأليف الشعر وهو لا يزال في المدرسة.
وفي يوم الجمعة (3 يناير)، وبينما كان يحتفل بمرور 19 عاماً على توليه منصب حاكم دبي، كتب صاحب السمو الشيخ محمد مذكرة عاطفية تكريماً لزوجته الشيخة هند بنت مكتوم، واصفًا إياها بأنها "أجمل شيء" في حياته، و"أعظم داعميه"، و"روح دبي".
الإنجازات الرائعة — الجدول الزمني
المرتبة الأولى لجواز السفر الإماراتي
ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي
121 مؤشراً احتلت فيها الإمارات المركز الأول عالمياً
الثانية عالميا في الكفاءة المالية
زيادة في الميزانية الفيدرالية بنسبة 130%
2500 خدمة حكومية أصبحت ذكية
95% من سكان الإمارات يشعرون بالأمان
إقرار 50 قانونا جديدا في إطار الإصلاحات القانونية
2007
إطلاق استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2008-2010
2008
إطلاق برنامج قيادات حكومة الإمارات
إطلاق نظام الأداء الإلكتروني الذكي (الجيل الأول)
2009
تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية
إطلاق جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي
2010
إطلاق رؤية الإمارات 2021
2011
إطلاق برنامج الإمارات للتميز في الخدمة الحكومية
2012
إطلاق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
2013
انطلاق القمة العالمية للحكومات (النسخة الأولى)
إطلاق مبادرة الحكومة المتنقلة
2014
إطلاق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة
إطلاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول
تم إعلان عام 2015 عامًا للابتكار
2015
إنطلاق تحدي القراءة العربي
تم إعلان عام 2016 عام القراءة
2016
إنشاء مكتبة محمد بن راشد
تعديل وزاري كبير في الإمارات: استحداث وزارات التسامح والسعادة والشباب والمستقبل والتغير المناخي
تشكيل مجلس الإمارات للشباب
تأسيس مجلس تنسيقي سعودي إماراتي
اعتماد استراتيجية استشراف المستقبل في دولة الإمارات
صدور قانون القراءة الوطني
إطلاق مسرعات الحكومة
تأسيس أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة في العالم
تم إعلان عام 2017 عاماً للعطاء
2017
إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة
إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050
إنطلاق مبادرة صناع الأمل العرب
تأسيس مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة
إطلاق مسرعات العمل الإنساني
تم إعلان عام 2018 عام زايد
إطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030
إطلاق مئوية الإمارات 2071
إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي
اعتماد استراتيجية الاتصال الحكومي 2017-2021
2018
إطلاق أجندة العلوم المتقدمة الوطنية 2031
إطلاق استراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021
إطلاق منصة مدرسة للتعليم الإلكتروني
تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051
تم إعلان عام 2019 عامًا للتسامح
2019
إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030
2020: نحو الخمسين القادمة تم الإعلان عنها
2020
اجتماعات حكومة الإمارات: استراتيجية ما بعد كوفيد-19
تعديل وزاري في الإمارات.. دمج وزارات وتشكيل كيانات جديدة
إطلاق مسبار الأمل
إطلاق مشروع "تصميم الخمسين سنة القادمة"
اجتماعات تشاورية لحكومة الإمارات حول العمل الحكومي في الخمسين عاماً المقبلة
تشريعات تهدف إلى زيادة كفاءة ومرونة الجهات الحكومية في الإمارة
2021
الإمارات أول دولة عربية تصل إلى المريخ
خطة بقيمة 30 مليار درهم لتعزيز الصناعات
2022
افتتاح متحف المستقبل أجمل مبنى على وجه الأرض
2023
مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كم
تصنيف النجوم لـ 124 قناة خدمة فيدرالية وحكومية
أصدر توجيهات بترقية 8385 ضابطاً ومسؤولاً
الإمارات تسجل أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق عند 84 مليار درهم
الإعلان عن مشروع جديد في نخلة جبل علي
إطلاق حملة هبة مليار وجبة
2024
الإعلان عن شبكة تصريف مياه الأمطار بتكلفة 30 مليار درهم
الموافقة على خطة توسعة مركز المعارض إكسبو سيتي بتكلفة 10 مليارات درهم
إطلاق مشاريع شرطية جديدة بقيمة 2 مليار درهم
الموافقة على إنشاء محطة ركاب بمساحة 128 مليون قدم مربع في مطار آل مكتوم الدولي