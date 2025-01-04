محمد بن رشد في إحدى الفعاليات في دبي عام 2002 (تصوير: س. ناير)
محمد بن رشد في إحدى الفعاليات في دبي عام 2002 (تصوير: س. ناير)
الإمارات

محمد بن راشد من ولي للعهد إلى حاكم دبي: رحلة مظفرة

القائد صاحب الرؤية الفذة أصبح حاكماً لإمارة دبي في مثل هذا اليوم قبل 19 عاماً
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في الرابع من يناير 2006، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الدفاع في الإمارات العربية المتحدة وولي عهد دبي آنذاك، منصب حاكم الإمارة بعد وفاة شقيقه المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم. وفي اليوم التالي، تم انتخابه أيضاً نائباً لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ولد عام 1949، ولياً للعهد في الإمارة بموجب مرسوم وقعه المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد الراحل قبل 11 عاماً من توليه الحكم، في 3 يناير/كانون الثاني 1995.

قائد صاحب رؤية

راشد بن سعيد آل مكتوم برفقة محمد بن راشد يتفقدان حرس الشرف خلال استعراض التخرج في دبي في 31 أكتوبر 1978 (تصوير: حسن بوزاي)
راشد بن سعيد آل مكتوم برفقة محمد بن راشد يتفقدان حرس الشرف خلال استعراض التخرج في دبي في 31 أكتوبر 1978 (تصوير: حسن بوزاي)

قبل فترة طويلة من توليه منصب الحاكم، أثبت ساحب السموالشيخ محمد بن راشد نفسه كزعيم صاحب رؤية، وفارس ماهر، وشاعر ذو إرث ثقافي.

منذ صغره تعلم الصيد، وخاصة رياضة الصيد بالصقور، وهي الرياضة العربية النبيلة. كما تعلم الأخوان آل مكتوم أساسيات ركوب الخيل على يد والدهم.

صورة نادرة وتاريخية للشيخ محمد مع إخوته بتاريخ 11 ديسمبر 1984 (صورة أرشيفية)
صورة نادرة وتاريخية للشيخ محمد مع إخوته بتاريخ 11 ديسمبر 1984 (صورة أرشيفية)

منذ أن كان في الرابعة من عمره تلقى دروساً خصوصية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية. وفي عام 1955، بدأ تعليمه الرسمي في مدرسة الأحمدية، وهي مدرسة ابتدائية صغيرة في ديرة. وفي سن العاشرة انتقل إلى مدرسة الشعب، وبعد عامين التحق بمدرسة دبي الثانوية.

في أغسطس 1966، سافرسموه مع ابن عمه إلى لندن حيث التحقا بمدرسة "بيل" للغات في كامبريدج - إحدى أفضل مدارس اللغات في أوروبا. والتحق سموه بمدرسة "مونز" للضباط الصغار، الواقعة في ألدرشوت. خلال المراحل الأخيرة من الدورة التي استمرت ستة أشهر، تمت ترقيته إلى رتبة ملازم أول في "كوهيما" وحصل لاحقًا على سيف الشرف لتحقيقه أعلى علامة لأي ضابط متدرب في وزارة الخارجية والكومنولث في قبوله.

الشيخ محمد يتصدر دفعته خلال تدريبه العسكري في مدرسة مونز للضباط في ألدرشوت، 18 أكتوبر 1968 (صورة أرشيفية)
الشيخ محمد يتصدر دفعته خلال تدريبه العسكري في مدرسة مونز للضباط في ألدرشوت، 18 أكتوبر 1968 (صورة أرشيفية)

المراكز الأولى

في الأول من نوفمبر عام 1968، عيّن المغفور له الشيخ راشد صاحب السموالشيخ محمد بن راشد رئيساً لشرطة دبي والأمن العام، وكان هذا أول منصب عام يتولاه.

تم تعيين الشيخ محمد رئيساً لشرطة دبي في الأول من نوفمبر 1968، وفي عام 1971، حقق إنجازاً تاريخياً عندما أصبح أصغر وزير دفاع في العالم. (صورة أرشيفية)
تم تعيين الشيخ محمد رئيساً لشرطة دبي في الأول من نوفمبر 1968، وفي عام 1971، حقق إنجازاً تاريخياً عندما أصبح أصغر وزير دفاع في العالم. (صورة أرشيفية)

وبعد إعلان اتحاد الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، عيّن الشيخ مكتوم، رئيس الوزراء الجديد، شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد وزيراً للدفاع ومنحه رتبة فريق أول، وكان حينها أصغر وزير دفاع في العالم.

اعتمد المغفور له الشيخ راشد بشكل كبير على أبنائه في سعيه إلى تحويل دبي، وتولى صاحب السمو الشيخ محمد قدراً كبيراً من المسؤولية. وتم وضع مشاريع مثل أحواض دبي الجافة تحت مسؤوليته. في 25 أغسطس 1977، أعلن الشيخ راشد عن تشكيل لجنة تحت إشراف صاحب السمو الشيخ محمد لتتولى إدارة مطار دبي الدولي. وخلال هذه الفترة تم تكليفه أيضًا بمسؤولية نفط دبي.

في عام 1985، تولى صاحب السمو الشيخ محمد مسؤولية المنطقة الحرة بجبل علي، وهي منطقة صناعية قائمة على الموانئ تتمركز حول ميناء جبل علي. وكان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بإنشاء شركة طيران جديدة في عام 1987 من المبادرات الرائدة. وفي 25 أكتوبر من نفس العام، انطلقت طيران الإمارات لأول مرة.

الشيخ محمد افتتح طيران الإمارات في 25 أكتوبر 1985 (صورة أرشيفية)
الشيخ محمد افتتح طيران الإمارات في 25 أكتوبر 1985 (صورة أرشيفية)

وفي أواخر عام 1995، أعلن عن إنشاء مهرجان دبي للتسوق، والذي كان إحدى مبادراته الأولى بعد توليه منصب ولي العهد.

وتشمل بعض مشاريعه الجريئة برج العرب، وجزيرة نخلة جميرا، وبرج خليفة، ومبادرة إنشاء مناطق حرة مثل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت.

الشيخ محمد يفحص نموذج مشروع جزيرة النخلة في مركز التجارة العالمي في الأول من مايو 2001 (تصوير: شعيب أنور)
الشيخ محمد يفحص نموذج مشروع جزيرة النخلة في مركز التجارة العالمي في الأول من مايو 2001 (تصوير: شعيب أنور)

وفي الحادي عشر من مايو/أيار 1999، أعلن سموه عن مبادرته أمام تجمع من كبار المسؤولين في حفل توزيع جوائز دبي للجودة. وقال سموه: "بعد ثمانية عشر شهراً من هذه الليلة، ستصبح حكومة دبي بأكملها إلكترونية، وهو عامل من شأنه أن يزيد من الكفاءة ويجعل عملية الحكومة أسرع وأكثر سلاسة". وبالفعل، تم الوفاء بالموعد النهائي الذي حدده، وأصبحت دبي أول حكومة إلكترونية بالكامل في العالم.

وعلى الصعيد الإنساني، كان صاحب السموالشيخ محمد نشطاً للغاية من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. ففي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت المؤسسة نداءً لإنشاء مخيمات للاجئين داخل أفغانستان وعلى الحدود مع باكستان.

رياضي وراكب الخيل

فاز الحصان سيجار في كأس دبي العالمية الافتتاحية في ند الشبا في 27 مارس 1996 (صورة ملف KT)
فاز الحصان سيجار في كأس دبي العالمية الافتتاحية في ند الشبا في 27 مارس 1996 (صورة ملف KT)

وكان صاحب السمو الشيخ محمد رياضياً واعداً، ولاعباً ماهراً في التنس وكرة القدم، ولكن الفروسية كانت، ولا تزال، شغفه الرياضي الحقيقي.

ولم يبدأ عالم سباقات الخيل في الاعتراف بشغفه بالخيول وفهمه لها إلا بعد أن أسس جودلفين في عام 1994. وكان صاحب السمو الشيخ محمد يريد أن يشارك خيوله في سباقات الخيل في مختلف أنحاء العالم وأن يشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه. وفي عام 1996، تأسس أغنى سباق خيول في العالم، كأس دبي العالمي، لتحقيق هذا الهدف.

شاعر

محمد بن راشد يشيد بجهود محمد بن زايد آل نهيان في قصيدة بتاريخ 12 مايو 2021 (صورة أرشيفية)
محمد بن راشد يشيد بجهود محمد بن زايد آل نهيان في قصيدة بتاريخ 12 مايو 2021 (صورة أرشيفية)

اشتهر صاحب السموالشيخ محمد بكونه شاعراً نبطياً. والنبطي هو الاسم الذي أُطلق على شكل عامي من اللغة العربية ظهر مع انتشار الإسلام. بدأ صاحب السموالشيخ محمد في تأليف الشعر وهو لا يزال في المدرسة.

وفي يوم الجمعة (3 يناير)، وبينما كان يحتفل بمرور 19 عاماً على توليه منصب حاكم دبي، كتب صاحب السمو الشيخ محمد مذكرة عاطفية تكريماً لزوجته الشيخة هند بنت مكتوم، واصفًا إياها بأنها "أجمل شيء" في حياته، و"أعظم داعميه"، و"روح دبي".

الإنجازات الرائعة — الجدول الزمني

  • المرتبة الأولى لجواز السفر الإماراتي

  • ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي

  • 121 مؤشراً احتلت فيها الإمارات المركز الأول عالمياً

  • الثانية عالميا في الكفاءة المالية

  • زيادة في الميزانية الفيدرالية بنسبة 130%

  • 2500 خدمة حكومية أصبحت ذكية

  • 95% من سكان الإمارات يشعرون بالأمان

  • إقرار 50 قانونا جديدا في إطار الإصلاحات القانونية

2007

  • إطلاق استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2008-2010

2008

  • إطلاق برنامج قيادات حكومة الإمارات

  • إطلاق نظام الأداء الإلكتروني الذكي (الجيل الأول)

2009

  • تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية

  • إطلاق جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي

2010

  • إطلاق رؤية الإمارات 2021

2011

  • إطلاق برنامج الإمارات للتميز في الخدمة الحكومية

2012

  • إطلاق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

2013

  • انطلاق القمة العالمية للحكومات (النسخة الأولى)

  • إطلاق مبادرة الحكومة المتنقلة

2014

  • إطلاق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021

  • اعتماد الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة

  • إطلاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول

  • تم إعلان عام 2015 عامًا للابتكار

2015

  • إنطلاق تحدي القراءة العربي

  • تم إعلان عام 2016 عام القراءة

2016

  • إنشاء مكتبة محمد بن راشد

  • تعديل وزاري كبير في الإمارات: استحداث وزارات التسامح والسعادة والشباب والمستقبل والتغير المناخي

  • تشكيل مجلس الإمارات للشباب

  • تأسيس مجلس تنسيقي سعودي إماراتي

  • اعتماد استراتيجية استشراف المستقبل في دولة الإمارات

  • صدور قانون القراءة الوطني

  • إطلاق مسرعات الحكومة

  • تأسيس أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة في العالم

  • تم إعلان عام 2017 عاماً للعطاء

2017

  • إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة

  • إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050

  • إنطلاق مبادرة صناع الأمل العرب

  • تأسيس مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة

  • إطلاق مسرعات العمل الإنساني

  • تم إعلان عام 2018 عام زايد

  • إطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036

  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030

  • إطلاق مئوية الإمارات 2071

  • إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

  • اعتماد استراتيجية الاتصال الحكومي 2017-2021

2018

  • إطلاق أجندة العلوم المتقدمة الوطنية 2031

  • إطلاق استراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021

  • إطلاق منصة مدرسة للتعليم الإلكتروني

  • تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031

  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051

  • تم إعلان عام 2019 عامًا للتسامح

2019

  • إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي

  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

  • 2020: نحو الخمسين القادمة تم الإعلان عنها

2020

  • اجتماعات حكومة الإمارات: استراتيجية ما بعد كوفيد-19

  • تعديل وزاري في الإمارات.. دمج وزارات وتشكيل كيانات جديدة

  • إطلاق مسبار الأمل

  • إطلاق مشروع "تصميم الخمسين سنة القادمة"

  • اجتماعات تشاورية لحكومة الإمارات حول العمل الحكومي في الخمسين عاماً المقبلة

  • تشريعات تهدف إلى زيادة كفاءة ومرونة الجهات الحكومية في الإمارة

2021

  • الإمارات أول دولة عربية تصل إلى المريخ

  • خطة بقيمة 30 مليار درهم لتعزيز الصناعات

2022

  • افتتاح متحف المستقبل أجمل مبنى على وجه الأرض

2023

  • مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كم

  • تصنيف النجوم لـ 124 قناة خدمة فيدرالية وحكومية

  • أصدر توجيهات بترقية 8385 ضابطاً ومسؤولاً

  • الإمارات تسجل أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق عند 84 مليار درهم

  • الإعلان عن مشروع جديد في نخلة جبل علي

  • إطلاق حملة هبة مليار وجبة

2024

  • الإعلان عن شبكة تصريف مياه الأمطار بتكلفة 30 مليار درهم

  • الموافقة على خطة توسعة مركز المعارض إكسبو سيتي بتكلفة 10 مليارات درهم

  • إطلاق مشاريع شرطية جديدة بقيمة 2 مليار درهم

  • الموافقة على إنشاء محطة ركاب بمساحة 128 مليون قدم مربع في مطار آل مكتوم الدولي

Khaleej Times - Arabic Edition
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