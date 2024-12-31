محمد بن راشد : مر عام 2024 والإمارات تحقق أرقاماً تاريخية في جميع مؤشراتها
مع اقتراب العام من نهايته اليوم، توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأمل في العام الماضي، مشيداً بدولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها التاريخية.
وتمنى سموه ، للوطن وللعالم المزيد من الرخاء والنماء، قائلاً: "كل عام والإمارات في مجد وعز وازدهار واستقرار.. كل عام والعالم بخير وسلام.. كل عام والبشرية تتقدم إلى آفاق جديدة .. ".
"مر عام 2024 بحمد الله والإمارات تحقق أرقاماً تاريخية في جميع مؤشراتها...
ونستقبل 2025 بتفاؤل أكبر .. وطموحات أعظم .. وإصرار أوسع على الاستمرار في رحلة النمو".
ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو مدته 85 ثانية يلخص الإنجازات الرئيسية للبلاد في عام 2024.
وتشمل هذه الإنجازات 140 صفقة دولية أبرمتها الإمارات مع 55 دولة، و1300 قرار حكومي جديد، وخمسة ملايين ساعة عمل في تطوير القوانين والتشريعات.
كما تصدرت الإمارات 223 مؤشراً عالمياً، واحتلت المركز السابع في مؤشر القدرة التنافسية للدول، والمركز الخامس في مؤشر الذكاء الاصطناعي. كما نفذت الدولة 40 مشروعاً ومبادرة وتشريعاً وطنياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات 660 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، في حين تصل التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى نحو 2.3 تريليون درهم.
وعندما يتعلق الأمر بصناعة السياحة المزدهرة في الإمارات العربية المتحدة، فقد سافر نحو 150 مليون زائر عبر مطارات وموانئ الدولة. ومع صعودها كملاذ للأعمال في السنوات الأخيرة، شهدت الإمارات العربية المتحدة تسجيل 200 ألف شركة جديدة في البلاد لأول مرة في تاريخها.
بهدف دعم جهود الاستدامة، أصدرت دولة الإمارات 87 قراراً ومبادرة.
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية للدولة منذ إعلان الاتحاد وحتى منتصف عام 2024 نحو 360 مليار درهم.
وفي هذه المناسبة العالمية السعيدة، يتقدم قادة الإمارات بالتهنئة إلى قادة العالم. حيث يتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بأطيب التهاني بمناسبة العام 2025 إلى أصحاب السمو والجلالة والرؤساء والملوك والأمراء في مختلف دول العالم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة إلى قادة ورؤساء حكومات الدول المختلفة.