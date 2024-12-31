محمد بن راشد : مر عام 2024 والإمارات تحقق أرقاماً تاريخية في جميع مؤشراتها

كما تصدرت الإمارات 223 مؤشراً عالمياً، واحتلت المركز السابع في مؤشر القدرة التنافسية للدول، والمركز الخامس في مؤشر الذكاء الاصطناعي. كما نفذت الدولة 40 مشروعاً ومبادرة وتشريعاً وطنياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات 660 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، في حين تصل التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى نحو 2.3 تريليون درهم.

وعندما يتعلق الأمر بصناعة السياحة المزدهرة في الإمارات العربية المتحدة، فقد سافر نحو 150 مليون زائر عبر مطارات وموانئ الدولة. ومع صعودها كملاذ للأعمال في السنوات الأخيرة، شهدت الإمارات العربية المتحدة تسجيل 200 ألف شركة جديدة في البلاد لأول مرة في تاريخها.

بهدف دعم جهود الاستدامة، أصدرت دولة الإمارات 87 قراراً ومبادرة.