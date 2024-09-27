محمد بن راشد لـ"هزاع المنصوري": من الصحراء إلى الفضاء..وصلنا إلى النجوم

كان أفضل جزء من مكالمة الفيديو التي استحوذت على خيال الطلاب الصغار هو عندما وصف المنصوري كيف رأى الإمارات العربية المتحدة من الفضاء. وقال: "إنه منظر رائع من هنا، البحار والجبال، كل شيء جميل - إنها أفضل المناظر الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة. كان علي أن ألتقط أنفاسي عندما رأيت جزيرة النخلة. أستطيع أن أؤكد أن جميع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية كانوا ينتظرون رؤية كيف تبدو جزيرة النخلة من الفضاء".