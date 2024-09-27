محمد بن راشد لـ"هزاع المنصوري": من الصحراء إلى الفضاء..وصلنا إلى النجوم
"إنه منظر رائع للإمارات العربية المتحدة من هنا". كانت هذه هي الكلمات التي قالها أول رائد فضاء إماراتي عندما تحدث إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لأول مرة من الفضاء في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات.
كان ذلك في 27 سبتمبر 2019. وكان هزاع المنصوري على متن محطة الفضاء الدولية، وهي محطة تدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، وتسافر بسرعة قصوى تصل إلى 28000 كيلومتر في الساعة؛ بينما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، داخل مركز قيادة مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.
وكان المنصوري قد انطلق في مهمة مدتها ثمانية أيام إلى محطة الفضاء الدولية قبل يومين من انطلاقه في 25 سبتمبر 2019، ليرسل بذلك رسالة قوية حول طموحات البلاد المتنامية في مجال استكشاف الفضاء.
كانت مكالمة الفيديو التي استمرت حوالي 25 دقيقة تثقيفية ومسلية، فقد انبهرت الأمة بأكملها عندما حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً تاريخياً بإرسال أول رائد فضاء لها إلى الفضاء. وبجانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، تواجد بمركز محمد بن راشد للفضاء أيضاً طلاب وموظفون وصحفيون ومعلمو علوم ومسؤولون حكوميون وضيوف آخرون شهدوا المحادثة التاريخية من الفضاء. وكان هناك أيضاً بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي لمركز محمد بن راشد للفضاء.
من الصحراء إلى الفضاء
ارتدى المنصوري بدلة فضاء زرقاء مزينة بعلم الإمارات وشعاري مركز محمد بن راشد للفضاء وزايد، وبدأ مكالمة الفيديو بتدوير الميكروفون الخاص به لإظهار تأثير انعدام الجاذبية، وقال: "لا شيء يضاهي جمال الإمارات من الفضاء".
وأضاف المنصوري "إن الأمر المذهل حقاً هو الشعور بانعدام الجاذبية، إنه شعور لا يصدق ولا أستطيع وصفه، كان العالم يراقبنا، وبفضل الله وبفضلكما يا الشيخ محمد والشيخ محمد بن زايد، حققنا حلم الشيخ زايد".
ورد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: "نحن فخورون بإنجازك، وهذا دليل على مدى ما وصلنا إليه من الصحراء إلى الفضاء. لقد وصلنا إلى النجوم، وأنت الأول، وسنظل نتذكر الأول. ومع ذلك، سيكون لدينا المزيد من رواد الفضاء الإماراتيين الذين سيخوضون نفس التجربة التي مررت بها".
فرد عليه المنصوري: الله يوفقكم جميعاً، أنتم دائماً تشجعوننا على أن نكون الأوائل، شكراً لكم على هذه الفرصة التي منحتموها للشباب الإماراتي، تعلمنا منكم أن الإمارات أرض الفرص لكل من يعمل بجد.
أفضل شعور هو رؤية من الفضاء
وسأل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محمد المنصوري عن شعوره عندما أُرسل إلى الفضاء، فأجاب رائد الفضاء الإماراتي: "كان هناك ضغط شديد عندما انطلق الصاروخ إلى الفضاء، وعندما وصلنا إلى الغلاف الجوي الخارجي كان شعور لا يوصف، وكان أفضل شعور عندما رأيت الأرض من الفضاء".
كما أتيحت الفرصة للطلاب الذين كانوا موجودين في مركز محمد بن راشد للفضاء لطرح أسئلة مختلفة على المنصوري، وكانوا جميعاً متلفهون لمعرفة كيفية العيش داخل المحطة، حيث يمكن للمرء أن يشهد 16 شروقاً و 16 غروباً للشمس على الأقل خلال 24 ساعة.
وسأل الطلاب المنصوري عن تناول الطعام في الفضاء، فأجاب المنصوري: "نحن نأكل نفس الطعام ولكنه يُعد بطرق مختلفة. يجب أن نضيف الماء إلى بعض الوجبات حتى لا تطير. كما يجب أن ننهيها بسرعة. إذا لم نكن حذرين، فسوف تطفو في الجو".
وتحدث المنصوري أيضاً عن كيفية التحكم في الجسم، وكيفية التحرك في الفضاء. وأضاف: "إنه شعور رائع وكأنني في حلم. إنه التحكم في الحركة يصعب في الفضاء وإن دفعة صغيرة يمكن أن تغير مكانك".
ووصف المحطة الفضائية الدولية بأنها بمثابة مختبر عملاق في الفضاء، حيث يتم إجراء التجارب العلمية ويعمل فيها رواد الفضاء من مختلف البلدان كعائلة واحدة، ويتعاونون في مساعدة بعضهم البعض والعمل كفريق مترابط.
كان أفضل جزء من مكالمة الفيديو التي استحوذت على خيال الطلاب الصغار هو عندما وصف المنصوري كيف رأى الإمارات العربية المتحدة من الفضاء. وقال: "إنه منظر رائع من هنا، البحار والجبال، كل شيء جميل - إنها أفضل المناظر الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة. كان علي أن ألتقط أنفاسي عندما رأيت جزيرة النخلة. أستطيع أن أؤكد أن جميع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية كانوا ينتظرون رؤية كيف تبدو جزيرة النخلة من الفضاء".