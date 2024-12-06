محمد بن راشد ..قصص نادرة من حياته في سيرة ذاتية جديدة

ويشكل إطلاق كتاب "أن تكون الأول" إنجازًا مهمًا لمجموعة موتيفيت ميديا. تأسست مجموعة موتيفيت ميديا عام 1979، وتحتفل الآن بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، وتعمل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مجموعة متنوعة من المصالح الإعلامية التي تضم المطبوعات والوسائط الرقمية والاجتماعية والفيديو والمعارض والفعاليات والإعلانات الخارجية والمواهب والسينما والكتب. وتتخصص موتيفيت في المحتوى الجذاب للغاية من خلال المجلات الرائدة في السوق والمواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية، إلى جانب الفيديو والإنتاج، كما تقدم مجموعة واسعة من منصات الإعلان. ومع طاقم يتألف من أكثر من 200 محترف من ذوي الخبرة، تلتزم مجموعة موتيفيت ميديا بتوفير التميز التحريري، ومهمة مؤسسية لتطوير قنوات اتصال متكاملة تعمل على الترفيه والإعلام والإثراء.