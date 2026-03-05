"رسالة من "عرين الأسود".. محمد بن راشد يفيض شعراً في خصال "بو خالد"

في ظل اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق سماء الإمارات وبينما يمر الشرق الأوسط بأخطر صراعاته منذ سنوات، سطر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة جديدة تعد أوديسة في حب رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

هذا التكريم القوي يتحدث عن القوة، والوحدة، والرابطة التي لا تتزعزع بين قائدين يتربعان على هرم أمة لا تنحني.

القصيدة، التي ألقاها سموه بصوته ونشرها مكتب دبي الإعلامي، صيغت بلهجة نبطية إماراتية كلاسيكية أصيلة.

فحوى القصيدة ومعانيها

يستهل سموه قصيدته بملاحظة أن بعض الكلمات، حين تُكرر، تحمل سحراً غامضاً لا يمكن إبطاله، وأن الكلمات العذبة والبليغة لا يملها السامع مهما تكررت. ويشبه ذلك برائحة العود؛ فكلما احترق وازداد اشتعالاً، زاد عطاؤه وطيبه.

الكرم، القدر، وقانون الاستحقاق

يضع سموه مجموعة من الحقائق الكونية التي تؤطر كل ما يلي في القصيدة. فيقول إن من يعطي بسخاء أولئك أصحاب الأيدي النظيفة والنبيلة، سيعود إليه عطاؤه أضعافاً مضاعفة.

ويقرّ بأن ليالي الحياة تأتي بيضاء وسوداء، وأن الآمال هشّة كالأطفال في مهودهم، وأن الفضل يعود لأهله المستحقين له. المبدأ بسيط وقديم: "من جاد ساد"، وهذا ما يؤكده سموه بأنه حقيقة ثابتة منذ بدء الخليقة.

الركيزة، العهد، والقائد

من هذه الحقائق الشمولية، ينتقل سموه إلى الجانب الشخصي. فيقول إن كل بيت لا بد له من ركيزة (عمود) ليستقيم، ومن يرفع بيت المجد بعزيمته وشجاعته هو الذي نتبعه.

ثم يسمّي ركيزته الخاصة: "لي في وقت الشدائد سند.. اسمه محمد". وهو هنا يتحدث عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ويعلن أن له معه عهوداً، وأن الأمر له حتى قيام الساعة، وأنه الرائد الذي يقود الإمارات. إنه إعلان علني وعميق عن الثقة، حيث يسمي حاكمٌ حاكماً آخر بأنه الأساس الذي يستند إليه.

لوحة فنية للإمارات

تنتقل القصيدة بعد ذلك من الشخصي لترسم لوحة للوطن نفسه. وفي أربعة أبيات، يصف الشيخ محمد بن راشد الإمارات بأنها:

حصن رفيع المجد، مؤمن ومحمي بلا أدنى شك.

ظل ظليل وبارد لا يحتاج لشهادة أحد على قيمته.

نهر بارد من الجود يتدفق في كل وادٍ.

بحر واسع وغزير العطاء لا تحدّه حدود.

رجل الكلمة والموقف

وبالعودة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتحدث القصيدة عن شخصيته بأكثر العبارات مباشرة. فإذا أعطى كلمة، كانت كالقفل المحكم، ثابتة ما دامت الدنيا باقية. وإذا خاض حرباً، استحال العدو رماداً. وإذا عقد صلحاً، فإنه لا ينكث بعهوده أبداً.

إنه يفهم العالم بجدية واجتهاد. ثم تأتي واحدة من أقوى صور القصيدة: "مدرسة زايد تخرّج أسوداً". يشير الشيخ محمد بن راشد هنا إلى أن مدرسة زايد بقيمها وإرثها أنجبت أسوداً، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو في مقدمتهم مع إخوانه.

إلى الأمام، دائمًا إلى الأمام

يتابع سموه قائلاً إن رئيس الدولة لا يبالي بما يقوله أهل الفساد، فدربه دائماً نحو الأمام ونحو القمة. هو لا يكلّ أمر القطر أو الاهتمام لشخص فكره متجمد وراكد، أو لمن يعيش في تردد وخمول.

'أنت من نعتمد عليه'

تتحول القصيدة إلى خطاب مباشر؛ حيث يخاطب سموه أخاه رئيس الدولة قائلاً: "يا من يُعتمد عليه، لا يشغلنك عدو ولا حسود". ويذكره بأن الناس معادن وأنواع معروفة. ويؤكد له أن أفكاره ورؤيته هي المطلب والمراد، وهي أبعد مما يتخيله أولئك الذين ينكرون قدره.

يصفه بأنه "العنان" الذي يقاد به العالم، و"السيف الصارم" حتى وهو في غمده. ويؤكد أن كل ذي عقل وقلب سليم يتشرف بأن يكون جندياً من جنوده.

ثم يقدم سموه صورة قوية للطمأنينة: لا يهم إن تضاعفت جيوش "الجراد"، فشمس النهار ستحرقهم ولن يعودوا أبداً.

الاتحاد قدرنا

تختتم القصيدة بإعلان الهدف المشترك والهوية الوطنية. ويقول سموه إن أمر الوطن يعود لأمر رئيس الدولة، "قل لها كوني لتكون"، وسيرى الجميع ذلك حقاً بلا حدود.

الوطن يقف شامخاً بعلمه، والاتحاد هو قدرهم. الشيخ محمد بن زايد هو ركيزة الإمارات، أدام الله عزه، هادي هذه الأرض وقائدها الكامل، في النعيم والسرور.

الكلمة الأخيرة

تنتهي القصيدة ببيت مستمد من تقاليد الشعر الإماراتي الشعبي، وهي خاتمة تحمل ازدراءً للعدو وصورة حية وحاسمة. يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ليمت الحاقد كمداً بحقده"، وليذبل مثل "القربة" اليابسة التي تُرِكت في هجير الصحراء حتى تشققت وأصبحت بلا نفع تماماً. كلمة أخيرة لا تدع مجالاً للشك حول موقف القصيدة، وموقف دولة الإمارات العربية المتحدة.