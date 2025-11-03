"محمد بن راشد" علم الإمارات راية العز والكرامة ورمز الاتحاد الدائم

في قلب دبي عند بوابة مركز دبي المالي العالمي، وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بينما كان في استقباله عدد من مسؤولي الشرطة لحضور مراسم رفع العلم، وشارك سموه نحو 300 طالب من مدارس مختلفة في إمارة دبي في الاحتفالية.
بينما تزينت الدولة بألوانها الأحمر والأخضر والأسود والأبيض، احتفل حاكم دبي أيضاً بيوم العَلَم من خلال رفع «رمز الفخر الوطني» بمشاركة قادة المستقبل الصغار في دولة الإمارات.
توجه سموه إلى موقع المراسم حيث رحب به مسؤولو الشرطة، ثم قام برفع العلم، وبعدها صافح الأطفال المتحمسين الواقفين تحت الجدارية العملاقة التي يبلغ ارتفاعها 15 طابقاً، والتي تجسد صورة مؤسسي دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
ومع ارتفاع العلم عالياً، عمّ الصمت المكان، وبدأ الأطفال يلوّحون بالأعلام مرددين النشيد الوطني، فيما شاركهم سموه بوقفة رمزية توحّد القلوب.
وعبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب سموه: "علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا، ورايةُ عزنا وفخرنا .. ورمز اتحادنا ووحدتنا … نرفعه عالياً .. نبقيه شامخاً .. نفديه دائماً وأبداً.. حفظ الله شعب الإمارات .. وعلم الإمارات .. ودولة الإمارات العربية المتحدة".
كما تأمل سموه في إرث الآباء المؤسسين، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، مشيراً إلى أن القيم التي غرسوها شكّلت أساس الاتحاد وأسّست نموذجاً تنموياً وإنسانياً يحظى بتقدير عالمي.
وأكد سموه كذلك أن مسؤولية التقدم الوطني تقع على عاتق كل فرد، وأن الانتماء للوطن يُترجم بالأعمال والسلوك والإنجاز.
وأضاف سموه أن مسيرة بناء الوطن تتواصل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمساندة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مما جعل الاتحاد اليوم أقوى وأكثر استقراراً وازدهاراً، وتبقى رايته رمزاً دائماً للعزة والوحدة والتقدم.