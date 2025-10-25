محمد بن راشد: طيران الإمارات "فخر الوطن" وطموحات حلقت نحو السماء

"فخر وطني نقل أكثر من 860 مليون شخص عبر العالم (في أربعة عقود)". بهذه الكلمات وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، طيران الإمارات عشية الذكرى الأربعين لتأسيسها.

وفي منشور على منصة "إكس" (X) يوم الجمعة، غرّد سموه باللغة العربية: "قبل 40 عاماً، في 25 أكتوبر 1985، أقلعت أول رحلة لطيران الإمارات، حاملةً معها طموحاتنا الكبيرة التي حلقت نحو السماء".

وأضاف سموه: "اليوم، أصبحت طيران الإمارات واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم، تربطنا مباشرة بـ 152 مدينة، وتنقل الناس وتحمل معهم أحلامهم وطموحاتهم إلى دبي وما بعدها".

رمز وطني وقوة دافعة

وأكد سموه أن طيران الإمارات نقلت على مدار رحلتها الممتدة لـ 40 عاماً أكثر من 860 مليون مسافر عبر القارات. وأضاف: "اليوم، تقف (طيران الإمارات) كأحد رموز فخرنا الوطني، ومحرك رئيسي لمسيرتنا التنموية، وواحدة من أهم شركات الطيران في العالم".

كما شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفريقه الذي يضم أكثر من 100 ألف موظف "الذين يعملون ليلاً ونهاراً للحفاظ على طيران الإمارات كقصة نجاح إماراتية غير مسبوقة".

بداية متواضعة وهدف "الأفضل"

قبل إطلاق طيران الإمارات، كانت شركة "طيران الخليج" ومقرها البحرين تخدم مطار دبي الدولي. بدأت طيران الإمارات بتمويل أولي قدره 10 ملايين دولار.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 1985، استخدمت رحلاتها الأولى طائرتين مستأجرتين من الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA)، إحداهما من طراز بوينغ 737 متجهة إلى كراتشي والأخرى من طراز إيرباص 300 متجهة إلى مومباي.

واستذكاراً للنمو الملحوظ لطيران الإمارات إلى ما هي عليه اليوم، قال سمو الشيخ أحمد في الشهر الماضي: "عندما أسست الحكومة طيران الإمارات قبل 40 عاماً وبدأنا في توسيع قدرات 'دناتا' لدعم نمو المدينة، كانت لدينا مهمة واضحة: أن نكون الأفضل فيما نقوم به؛ وتقديم قيمة لدبي وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نخدمها".

كانت الرؤية واضحة، وأسطول طيران الإمارات المتنامي، الذي استقر عند 260 طائرة في نهاية مارس 2025، يتوسع الآن أكثر من أي وقت مضى ليتجاوز الوجهات الحالية البالغة 160 وجهة في أكثر من 85 دولة حول العالم.

ويضم أسطول الشركة، الذي يبلغ متوسط عمره 10.7سنوات، مزيجاً من طائرات بوينغ 777 وإيرباص A380 وإيرباص A350. كما أن لديها أكثر من 300 طائرة قيد الطلب.