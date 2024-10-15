محمد بن راشد: رؤيتنا واضحة لتعزيز ريادة الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، إن الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مع انطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية في الصناعات المستقبلية.

جاء ذلك خلال جولته في معرض جيتكس جلوبال 2024، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويحمل الحدث هذا العام، الذي يتضمن برنامجاً موسعاً يضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، عنوان "التعاون العالمي من أجل صياغة اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي".