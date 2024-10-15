محمد بن راشد: رؤيتنا واضحة لتعزيز ريادة الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، إن الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، مع انطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية في الصناعات المستقبلية.
جاء ذلك خلال جولته في معرض جيتكس جلوبال 2024، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، في مركز دبي التجاري العالمي.
ويحمل الحدث هذا العام، الذي يتضمن برنامجاً موسعاً يضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، عنوان "التعاون العالمي من أجل صياغة اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي".
ويشارك في المعرض، الذي يستمر حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 6500 عارض من أكثر من 180 دولة، إلى جانب أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، إلى جانب الحكومات والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والباحثين.
وشهد معرض جيتكس العالمي لهذا العام أعلى نسبة حضور دولي في تاريخه، مع زيادة بنسبة 40% تقريباً في المشاركة الدولية، مع أكثر من 400 وكالة حكومية ورقمية ومجموعة من المشاركين الجدد.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "لدينا رؤية واضحة لتعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد الرقمي والتكنولوجي العالمي، وجعلها الدولة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم. والزيادة الملحوظة في المشاركة الدولية في معرض جيتكس العالمي هي شهادة على هذه الرؤية".
وأكد سموه أن الدولة توفر فرصاً جديدة لكل من اللاعبين الصناعيين الراسخين ورواد الأعمال الناشئين للنمو والازدهار من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والتميز.
وأضاف صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "جيتكس جلوبال 2024 سيعمل أيضاً على تسريع زخم النمو والابتكار الذي أحدثته مبادراتنا الاستراتيجية الأخيرة مثل "مخطط دبي العالمي للذكاء الاصطناعي".
وزارصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من الأجنحة الرئيسية في معرض جيتكس العالمي التي عرضت أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والابتكارات الرقمية، وتوقف عند أجنحة اتصالات وهواوي وإتش 3 سي وأوراكل وجي 42 ومايكروسوفت وآي بي إم، حيث التقى مع قادة الصناعة والخبراء لاستكشاف أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحول الرقمي.
رافق سموه في الجولة عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وهلال سعيد المري مدير عام مركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعدد من المديرين العامين للدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.
وسيشهد الحدث، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 18 أكتوبر، إطلاق أكبر ندوة لمراكز البيانات في المنطقة، والتي تمهد الطريق لمؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2025.