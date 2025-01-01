محمد بن راشد: دبي مدينة العالم

ورغم أن دبي لا تدخر جهداً في الاحتفال بأروع ليلة في العام، فإن السلامة تظل على رأس أولويات السلطات. وقد نفذت لجنة أمن الفعاليات تدابير شاملة لضمان السلامة العامة، من إدارة تدفق حركة المرور إلى الإشراف على احتفالات اليخوت الآمنة، مع التركيز بشكل خاص على مناطق الفعاليات الكبرى.