"محمد بن راشد" تعليم الإمارات يبني شخصية الطالب ويعمق الهوية الوطنية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، مدرسة مجمع زايد التعليمي في الورقاء، والتقى بالطلبة الدارسين فيها، واطلع على التقدم الذي أحرزته المؤسسة.