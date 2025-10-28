"محمد بن راشد" تعليم الإمارات يبني شخصية الطالب ويعمق الهوية الوطنية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، مدرسة مجمع زايد التعليمي في الورقاء، والتقى بالطلبة الدارسين فيها، واطلع على التقدم الذي أحرزته المؤسسة.
وفي منشور على منصة إكس ، قال سموه إنه شاهد مدرسة حكومية تعكس بشكل مثالي التطور المستمر في العملية التعليمية والتربوية.
وأكد سموه أن فهم رؤية الإمارات وتوجهاتها جزء من طرق التدريس اليومية التي تبني شخصية كل طالب.
ورأى أن "الهوية الوطنية جزء من يوم المدرسة؛ والأنشطة الرياضية جزء من جودة حياة الطلاب؛ وشرح الحياة الاقتصادية جزء من المناهج اللاصفية؛ والإبداع في القراءة والكتابة والفنون جزء من بناء شخصية طلابنا".
وأشاد سموه بجهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قائلاً إن إشرافهما بدأ يُحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في قطاع التعليم.
وقال سموه في ختام حديثه "مدارسنا اليوم هي مستقبلنا غداً، وطلابنا اليوم سيكونون قادة رحلتنا في غضون سنوات قليلة"، مؤكداً دور التعليم في نمو الأمة.