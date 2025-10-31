"محمد بن راشد" بلفتة إنسانية خلال جولة في المول تشعل مواقع التواصل

في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت وحظي بإعجاب المواطنين والمقيمين على حد سواء، يمكن رؤية اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اتجاه من يعيشون في الإمارات أو يزورون البلاد في لفتة بسيطة لم تستغرق سوى ثانية واحدة.
في حين أن سموه كان في كثير من الأحيان يظهر لفتة الرحمة من خلال التفاعل اللطيف مع الناس عندما يكون في المدينة.
ومؤخراً، أُعيد تداول مقطع الفيديو المنتشر له وهو يسير في أحد المراكز التجارية برفقة مرافقيه وهو مشهد أصبح مألوفاً بشكل متزايد.
كلما رُصد، غالبًا ما يتنحّى الناس جانبًا احترامًا له. لكن هذه المرة، قررت سيدة، ربما لم تكن تعلم أن الشيخ محمد هو من يمرّ، أن تعبر الطريق أمامه.
وفي الفيديو، الذي صوره أحد زوار المركز التجاري، يمكن رؤية المرأة وهي تنظر إلى الأمام ربما نحو أحد المتاجر بينما تحاول عبور الموكب في الوقت الذي لم يكن الحاكم يبعد عنها سوى بضع خطوات.
وكان أحد أفراد فريقه يستعد لإبعادها أو منعها من المرور، لكن سموه استخدم عصاه بسرعة وتوقف هو ورجاله في أماكنهم، سامحاً للمرأة بالمرور أولاً.
شاهد الفيديو أدناه:
وقد أشاد المواطنون والمقيمون بهذا التصرف على وسائل التواصل الاجتماعي واصفين إياه بتصرف "القائد الحقيقي"، وكتب بعضهم تعليقات مؤثرة مثل: "فخور بالعيش في بلد يملك قادة بهذا التواضع والاحترام."
وقال أحد المعلقين إن هذا الفيديو "سيُخلّد في التاريخ". وأضاف: "قائد الأمة يُظهر لباقة استثنائية. السادة يحيونك يا سيدي."
يحظى حاكم دبي بإعجاب عالمي واسع لتواضعه وصدق مشاعره تجاه شعب دبي. سواءً كان يلتقي بالسكان في الشارع أو يستجيب بهدوء لقصصهم المؤثرة بسخاء، فإن أفعاله لا تزال تعكس قيادةً راسخة في الرحمة.